Terremoto de magnitud 6.9 sacude el norte de Japón

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Terremoto de 6.9 en Japón. Foto: Getty Images

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió el norte de Japón, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El sismo se registró en una zona del archipiélago japonés conocida por su alta actividad sísmica. Las autoridades activaron protocolos de vigilancia ante posibles réplicas y evaluaron riesgos en las áreas cercanas al epicentro.

Hasta el momento no se han confirmado víctimas ni daños mayores, pero el monitoreo continúa de manera constante mientras los equipos de emergencia revisan infraestructura crítica como carreteras, puentes y servicios básicos.

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