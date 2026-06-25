Inician rescates tras derrumbes provocados por sismos en Venezuela; videos

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Rescates tras sismo en Venezuela. Foto: AFP

Luego del sismo en Venezuela, comenzaron los primeros rescates de personas atrapadas en los escombros tras el derrumbe de edificios en Caracas. De acuerdo con el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, son varios los edificios que se derrumbaron. Otros inmuebles perdieron su fachada.

A través de redes sociales, circularon imágenes de rescatistas auxiliando a una persona afectada tras el sismo en Venezuela. En el video, la persona es trasladada en una camilla por varios elementos de rescate, hasta llegar a suelo firme. Después, es llevada a una ambulancia ubicada junto a uno de los edificios que quedó reducido a escombros.

🇻🇪#AHORA – Los servicios de emergencia rescatan a una persona atrapada en un edificio colapsado en Caracaspic.twitter.com/fiGPoVqSDO — DatoWorld (@DatosAme24) June 24, 2026

Entre elementos de seguridad y voluntarios, fueron auxiliadas personas que se encontraban entre los restos de los edificios que colapsaron tras el sismo fuerte que sacudió varias zonas de Venezuela.

CARACAS MINAS DE BARUTA tragedia en muchas zonas, por fuerte terremoto de 7.0 en Venezuela esta tarde. pic.twitter.com/n0GPbOYvdN — Mi Venezuela LIBRE! (@PMT67) June 24, 2026

La búsqueda de sobrevivientes entre los escombros también es captada mediante videos que ya circulan en plataformas digitales.

Según reportes, las labores de búsqueda y contacto con sobrevivientes entre los escombros continúan mientras algunas partes permanecen sin servicio de electricidad.

#24Jun #Venezuela #Sismo

Equipos de emergencia realizan labores de rescate en el edificio Marama, en San Bernardino, Caracas, donde una mujer permanece atrapada bajo los escombros junto a su hija y su yerno, según reportes preliminares. – Seir Contreras pic.twitter.com/4HbIOb7c3f — Reporte Ya (@ReporteYa) June 25, 2026

Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, temerosas de eventuales nuevas réplicas.

Sismo en Venezuela

La tarde de este miércoles, un primer temblor tuvo su epicentro 21 kilómetros al oeste de Morón y fue seguido de otro de una magnitud de 7.5, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X.

El sismo en Venezuela causó pánico en la población. Se sintió, incluso, en la capital colombiana, Bogotá, donde las lámparas de inmuebles se balanceaban, sonaban las alarmas y algunos vecinos evacuaron los edificios por precaución.

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