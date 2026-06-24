VIDEOS: sismo de 7.5 sacude Venezuela; se siente en Colombia
Un sismo de magnitud 7.5 sacudió este miércoles a Venezuela, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico generó momentos de tensión entre la población y fue percibido en varias regiones del país, incluida Caracas, además de sentirse en algunas zonas de Colombia.
De acuerdo con el reporte preliminar, el temblor ocurrió a las 22:04 horas GMT y tuvo su epicentro a 21 kilómetros al este de Morón, en el estado Carabobo.
El movimiento se sintió en Caracas y otras regiones
Tras el sismo, usuarios en distintas ciudades venezolanas reportaron haber sentido el fuerte movimiento telúrico, mientras que en redes sociales comenzaron a difundirse videos que muestran la reacción de habitantes y trabajadores que evacuaron inmuebles por precaución.
Las escenas de pánico llenan las calles de Caracas donde algunas personas abandonaron edificios y espacios cerrados ante la intensidad del temblor.
Videos muestran daños y derrumbes tras el sismo
En redes sociales se viralizaron diversos videos grabados por ciudadanos que captaron los momentos posteriores al terremoto. Las imágenes muestran afectaciones en algunas estructuras y reportes de derrumbes, mientras habitantes observaban los daños ocasionados por el movimiento telúrico.
La magnitud del sismo provocó preocupación entre la población debido a la intensidad con la que fue percibido en distintas zonas del país y por haberse sentido también en territorio colombiano.
Autoridades evalúan posibles afectaciones
Hasta el momento, las autoridades venezolanas continúan realizando evaluaciones para determinar el alcance de los daños materiales y verificar si existen personas afectadas.
Equipos de emergencia y protección civil mantienen recorridos en las zonas donde se reportaron incidentes, mientras se monitorea la posibilidad de nuevas réplicas.
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