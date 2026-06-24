VIDEOS: sismo de 7.5 sacude Venezuela; se siente en Colombia

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Sismo de 7.1 sacude Venezuela, alcanza Colombia. Foto: AFP

Un sismo de magnitud 7.5 sacudió este miércoles a Venezuela, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico generó momentos de tensión entre la población y fue percibido en varias regiones del país, incluida Caracas, además de sentirse en algunas zonas de Colombia.

Notable quake, preliminary info: M 7.5 – 16 km SW of Morón, Venezuela https://t.co/abXtXq2euP — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 24, 2026

De acuerdo con el reporte preliminar, el temblor ocurrió a las 22:04 horas GMT y tuvo su epicentro a 21 kilómetros al este de Morón, en el estado Carabobo.

Foto: Servicio Geológico de los Estados Unidos

El movimiento se sintió en Caracas y otras regiones

Tras el sismo, usuarios en distintas ciudades venezolanas reportaron haber sentido el fuerte movimiento telúrico, mientras que en redes sociales comenzaron a difundirse videos que muestran la reacción de habitantes y trabajadores que evacuaron inmuebles por precaución.

Las escenas de pánico llenan las calles de Caracas donde algunas personas abandonaron edificios y espacios cerrados ante la intensidad del temblor.

BREAKING: Structures have collapsed in Caracas, Venezuela after a powerful earthquake. pic.twitter.com/m38hjENRoT — Scope Report (@ScopeReport_) June 24, 2026

Videos muestran daños y derrumbes tras el sismo

En redes sociales se viralizaron diversos videos grabados por ciudadanos que captaron los momentos posteriores al terremoto. Las imágenes muestran afectaciones en algunas estructuras y reportes de derrumbes, mientras habitantes observaban los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

La magnitud del sismo provocó preocupación entre la población debido a la intensidad con la que fue percibido en distintas zonas del país y por haberse sentido también en territorio colombiano.

Autoridades evalúan posibles afectaciones

Hasta el momento, las autoridades venezolanas continúan realizando evaluaciones para determinar el alcance de los daños materiales y verificar si existen personas afectadas.

Se reporta terremoto en Caracas #caracas video de casa de mi abuelo pic.twitter.com/doRjZUwMqO — Anaís Alarcón Gerig (@AnaisGerig) June 24, 2026

Equipos de emergencia y protección civil mantienen recorridos en las zonas donde se reportaron incidentes, mientras se monitorea la posibilidad de nuevas réplicas.

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