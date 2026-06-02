Gustavo Petro presenta presuntas evidencias de fraude en Colombia; denuncia cambios en censo y mesas electorales

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Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó este martes en su cuenta de X una serie de datos que, según afirmó, constituyen las bases comprobadas de un posible fraude en la primera vuelta de la elección presidencial. El mandatario aseguró que puede entregar las evidencias a las autoridades competentes y sostuvo que existieron modificaciones en el software utilizado para el conteo electoral, así como cambios en el censo, puestos y mesas de votación días antes de los comicios.

Petro explicó que decidió no reconocer los resultados del preconteo porque, aseguró, cuenta con información que respalda sus señalamientos. Entre sus principales acusaciones, afirmó que la Registraduría se negó de manera permanente a entregar el código fuente del sistema utilizado para el proceso electoral, lo que, a su juicio, afectó la transparencia de la elección.

Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente.



Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos.



Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 2, 2026

Petro denuncia modificaciones en software electoral

De acuerdo con el mandatario, el software utilizado para el proceso electoral fue modificado en dos ocasiones el 26 de mayo de 2026, apenas cinco días antes de la jornada electoral.

Según su versión, la primera modificación ocurrió a la 1:21:35 de la tarde y la segunda a las 7:21:13 de la noche. Petro sostuvo que los cambios afectaron el censo electoral, así como el número de puestos y mesas de votación.

El presidente afirmó que el censo oficial era de 41 millones 421 mil 973 ciudadanos, pero que en el sistema utilizado para el conteo apareció una cifra de 42 millones 307 mil 373 personas.

Las cifras que presentó Gustavo Petro

Petro aseguró que la diferencia entre ambas cifras es de 885 mil 409 cédulas adicionales que, según dijo, no fueron inscritas dentro de los plazos legales.

También señaló que los puestos de votación en Colombia pasaron de 13 mil 742 a 14 mil 438, una diferencia de 696 puntos adicionales.

Respecto a las mesas electorales, afirmó que el número oficial era de 120 mil 527, mientras que en el sistema utilizado para el conteo aparecieron 122 mil 20, es decir, mil 493 mesas más.

El mandatario sostuvo que estas mesas adicionales podrían no haber sido escrutadas y aseguró que puede demostrar estos hechos ante las autoridades correspondientes.

Señala más de 5 mil mesas con votación inusual

Otra de las acusaciones expuestas por Petro se refiere al comportamiento de algunas mesas de votación durante la jornada electoral.

Según explicó, en el conteo aparecen 5 mil 300 mesas con más de 300 votos emitidos en un solo día, una cifra que consideró superior a la capacidad máxima de votación durante las horas de elección. Incluso afirmó que algunas de ellas registran hasta 700 sufragios.

El presidente de Colombia aseguró que en esas mesas se concentra la diferencia de aproximadamente 635 mil votos con la que Abelardo de la Espriella superó a Iván Cepeda en el preconteo.

Procuraduría rechaza denuncias de irregularidades

Las declaraciones de Petro se producen mientras avanza el escrutinio oficial de la primera vuelta presidencial.

La Procuraduría rechazó las sospechas de fraude y aseguró que no conoce pruebas o indicios que respalden las supuestas irregularidades denunciadas por el mandatario y por el candidato Iván Cepeda.

Gregorio Eljach, jefe del organismo de control, afirmó que no existen elementos que sustenten las acusaciones.

Por su parte, Cepeda moderó posteriormente su postura y señaló que esperará el resultado definitivo del escrutinio antes de pronunciarse nuevamente, al tiempo que reconoció que no cuenta con evidencias sobre eventuales irregularidades.

La Registraduría continúa con el proceso de escrutinio oficial bajo supervisión del Consejo Nacional Electoral, organismo encargado de consolidar y declarar los resultados definitivos de la elección presidencial.

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