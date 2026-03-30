Luego de tres semanas de protestas, agricultores de Zacatecas levantan manifestación

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Campesinos zacatecanos. Foto: Omar Hernández

Luego de tres semanas de protestas escalonadas que incluyeron bloqueos y tomas de instalaciones, los campesinos zacatecanos lograron un acuerdo con las autoridades y desalojaron este lunes la Plaza de Armas, donde mantuvieron un plantón indefinido durante todo el fin de semana, amenazando con boicotear el Festival Cultural de Zacatecas si no se atendían sus demandas.

Durante las movilizaciones, los agricultores tomaron casetas de cobro, bloquearon el boulevard principal de la capital y ocuparon oficinas gubernamentales, para finalmente concentrarse en un plantón en la Plaza de Armas.

“Yo quiero dejar el mensaje bien claro porque sé que me está escuchando la gente del Gobierno federal y el Gobierno estatal. No se les ocurra hacernos una pendejada el día de mañana, porque nosotros que lo oiga el pueblo y que el pueblo nos respalde, tomaremos muy radicales si fallan a su pinche palabra”. Rubén Hernández, líder productor.

Tras varias mesas de diálogo, los campesinos acordaron con el Gobierno federal la ampliación del programa de acopio de frijol. Como parte del compromiso, las autoridades entregarán los costales necesarios para recibir otras mil 500 toneladas del grano.

“Se logró un acuerdo entre los representantes de productores y productoras de frijol especialmente de la zona centro de nuestro estado. (…) Hay que recordar que las toneladas iniciales, la meta para esta temporada a acopiar de frijol era 80 mil toneladas, a través de las gestiones del gobernador se aumentó a 96 mil y después de la visita de nuestra presidenta este sábado que siempre trae cosas buenas, después de que platicara con nuestro gobernador ya se anunció también una ampliación en esta cantidad por lo que muy probablemente vamos a llegar a una cifra histórica de acopio de frijol que va a ser pagado a un precio de garantía justo para el pequeño productor y productora de frijol”, Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general de gobierno de Zacatecas.

La entrega de los costales está prevista para esta misma semana, tras lo cual iniciará el acopio del frijol acordado. Los productores retiraron sus herramientas agrícolas y regresaron a sus labores en el campo.

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