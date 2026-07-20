El “Mayo” Zambada conocerá hoy su sentencia en EE.UU.; enfrenta cadena perpetua tras declararse culpable

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“Mayo” Zambada. Foto: Cuartoscuro.

Ismael, “El Mayo” Zambada, conocerá este lunes 20 de julio la sentencia que le impondrá la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos, luego de declararse culpable en agosto de 2025 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

La resolución estará a cargo del juez Brian Cogan, quien encabezará la audiencia que marcará el desenlace del proceso judicial contra el cofundador del Cártel de Sinaloa.

La audiencia se realizará a casi un año de que Zambada aceptara su responsabilidad penal ante la justicia estadounidense. Durante esa comparecencia reconoció el daño provocado por el tráfico de drogas y admitió haber participado en actividades vinculadas con la organización criminal.

¿Qué reconoció Ismael “El Mayo” Zambada?

Al declararse culpable, Zambada aceptó su responsabilidad por participar en una empresa criminal continua y por conspiración de crimen organizado, además de reconocer culpabilidad en 85 delitos relacionados con esas acusaciones.

También admitió que, durante décadas, la organización transportó al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína, gran parte de ellos con destino a Estados Unidos. De igual forma, reconoció que integrantes del grupo criminal entregaban sobornos a funcionarios mexicanos para mantener sus operaciones.

En aquella audiencia, el cofundador del Cártel de Sinaloa ofreció disculpas por las afectaciones derivadas de sus acciones y afirmó que reconocía el daño que las drogas causaron tanto en Estados Unidos como en México.

La defensa pide prisión con atención médica

Antes de que se dicte la sentencia, la defensa solicitó que Zambada cumpla su condena en un hospital penitenciario.

Su abogado, Frank Pérez, argumentó que el acusado enfrenta diversos problemas de salud relacionados con la edad y que requiere acceso permanente a atención médica especializada.

Por su parte, los fiscales pidieron al juez Brian M. Cogan considerar los riesgos de seguridad que representa el capo mexicano al momento de determinar el centro donde deberá permanecer, al señalar que no todas las instalaciones reúnen las condiciones necesarias.

Aunque los jueces pueden emitir recomendaciones sobre el lugar donde un sentenciado cumplirá su condena, la decisión final corresponde a la Oficina Federal de Prisiones.

Un proceso que llega a su etapa final

La sentencia pondrá fin al proceso judicial iniciado contra Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos.

Los fiscales sostuvieron que fue uno de los narcotraficantes más poderosos y prolíficos del mundo y atribuyeron bajo su liderazgo una operación que generó corrupción, violencia y ganancias millonarias.

Además de la pena que determine la Corte, también solicitaron sanciones financieras por 15 mil millones de dólares, monto que, según su argumento, corresponde a las ganancias obtenidas por las actividades del cártel.

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