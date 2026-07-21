FGR revisará si México puede reclamar parte de los 15 mil mdd incluidos en la sentencia contra el “Mayo”

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El capo aseguró que creció en un entorno de violencia. Foto: Reuters.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) revisará si México puede reclamar parte de los 15 mil millones de dólares que Estados Unidos busca decomisar a Ismael “Mayo” Zambada, monto que forma parte de la sentencia económica impuesta al cofundador del Cártel de Sinaloa tras ser condenado a cadena perpetua.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria explicó que será la FGR la encargada de analizar la viabilidad jurídica de solicitar una parte de esos recursos para resarcir los daños ocasionados en México.

“La Fiscalía revisará si se pide parte de los 15 mil millones decomisados al ‘Mayo’ Zambada para resarcir daños en México. Normalmente se hace; no quiere decir que ya lo hayan decomisado, sino que es parte de la resolución que se está planteando”, señaló.

Sheinbaum evita opinar sobre la condena contra el “Mayo”

Al ser cuestionada sobre la sentencia de cadena perpetua dictada por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, la presidenta evitó emitir una valoración personal.

“No hay una opinión personal sobre eso, es lo que es”, respondió.

¿Por qué se habla de 15 mil millones de dólares?

Como parte del acuerdo de culpabilidad alcanzado con la justicia estadounidense, el juez Brian Cogan impuso a Ismael “Mayo” Zambada una sentencia económica por 15 mil millones de dólares, además de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esa sanción forma parte de la resolución derivada de la declaración de culpabilidad del narcotraficante por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

¿De qué fue declarado culpable el “Mayo” Zambada?

Zambada García aceptó su responsabilidad como uno de los principales dirigentes de una empresa criminal continua y reconoció violaciones a la Ley contra las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

Además, admitió haber participado en actividades vinculadas con el Cártel de Sinaloa y reconoció el daño provocado por el tráfico de drogas, como parte del acuerdo alcanzado con la justicia estadounidense.

Sheinbaum llama a jóvenes a alejarse del crimen organizado

Durante la misma conferencia, la presidenta reiteró un mensaje dirigido a los jóvenes para evitar que se involucren con grupos delictivos.

“Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte”, advirtió.

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