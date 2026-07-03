Delcy Rodríguez visita a Hernán Gil, rescatado tras permanecer 180 horas bajo los escombros: “hoy abracé un milagro”

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Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: Reuters

La noche de este jueves 2 de julio, a través de su cuenta de X, Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, compartió un video de su visita al hospital en donde se encuentra Hernán Gil, quien fue rescatado de los escombros tras permanecer debajo de ellos por más de 180 horas.

Hoy abracé un milagro: el señor Hernán Gil.



Mi profunda gratitud a la Cruz Roja de Costa Rica, la Cruz Roja Venezolana, a Chile, EEUU, El Salvador, México, Portugal, así como a nuestros rescatistas, Protección Civil y la FANB. ¡Gracias por hacer esto posible! pic.twitter.com/LH5G72SOnt — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 3, 2026

Como se observa en el video, Rodríguez charló brevemente con Gil, mientras le explicó cómo fue el momento de su rescate.

Eres un milagro viviente. Con una cámara, ibas viendo y te decían “mira arriba”.

A su vez, le explicaron a Hernán Gil que uno de sus compañeros donde trabajaba fue quien avisó a los cuerpos de emergencia sobre su estancia bajo los escombros.

Delcy Rodríguez agradeció a los cuerpos de emergencia

Del mismo modo, Delcy Rodríguez agradeció a los diferentes cuerpos de emergencia por realizar el rescate de Hernán Gil, considerado como un milagro.

La presidenta encargada de Venezuela hizo una especial mención para la Cruz Roja de Costa Rica y para la Cruz Roja de Venezuela, quienes lograron sacar con vida al hombre de 43 años de los escombros, luego de 180 horas atrapado.

Asimismo, dio las gracias a Chile, Estados Unidos, El Salvador, México, Portugal, así como a más rescatistas, por la labor que están llevando a cabo en Venezuela luego de los terremotos ocurridos la semana pasada.

¿Quién es Hernán Gil?

Hernán Gil, de 43 años, trabajaba como vigilante en Catia La Mar, parte de la zona costera de Venezuela. Sin embargo, tras los terremotos que causaron severos destrozos en la zona de La Guaira y en Caracas, el hombre quedó atrapado bajo los escombros del edificio de siete pisos.

Sin embargo, rescatistas consiguieron sacarlo con vida a lo largo de este jueves 2 de julio, luego de permanecer por ocho días atrapado. Por ahora, Gil se encuentra hospitalizado y bajo observación médica, para continuar con su recuperación.

No obstante, a pesar del milagroso rescate del hombre de 43 años, a lo largo de las últimas horas, Delcy Rodríguez aseguró que el número de muertos por los terremotos en Venezuela aumentó a 2 mil 595.

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