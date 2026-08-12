Mexicano fue detenido en Tokio por traficar 200 “dragoncitos” en calcetines

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Foto: Profepa / Ilustrativa

Un mexicano fue detenido en Tokio acusado de intentar introducir ilegalmente lagartos (comúnmente llamados como “dragoncitos“) en Japón. Los ejemplares viajaban ocultos dentro de calcetines en su equipaje, una forma de ocultamiento que también apareció recientemente en otro caso de tráfico de estas especies con destino a Hong Kong.

Los lagartos viajaban ocultos en 22 pares de calcetines

La policía de Tokio arrestó a Daniel Isaac Velasco Baltazar, de 23 años, señalado por intentar importar “dragoncitos” desde Corea del Sur sin declararlos ante la aduana del aeropuerto de Haneda, según Jiji Press. El hombre admitió los cargos.

Durante la inspección de su equipaje, los agentes encontraron 200 ejemplares dentro de 22 pares de calcetines. Uno de ellos estaba muerto.

Los animales eran lagartos caimán terrestres y arborícolas, cuyo comercio internacional está restringido por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

De acuerdo con la policía, el mexicano declaró que había comprado los lagartos en México por entre 560 y 750 yenes cada uno; es decir entre 60 y 80 pesos mexicanos.

Un mercado que puede pagar cientos de dólares por ejemplar

El interés por estos reptiles está relacionado con su presencia en el comercio internacional de mascotas exóticas. Un estudio de la Facultad de Ciencias de la UNAM, publicado en la Revista Latinoamericana de Herpetología, señala que las lagartijas arborícolas del género Abronia son particularmente vulnerables a la extracción del medio silvestre para su comercialización.

La investigación identificó 11 especies de Abronia entre las más traficadas internacionalmente y encontró diferencias en los precios de venta entre el comercio legal e ilegal, así como entre tiendas formales y foros de internet.

Los precios documentados en el estudio van de los 999 a 35 mil 17 pesos mexicanos por ejemplar, equivalentes aproximadamente a 49.86 y mil 747.78 dólares.

En el mercado señalado, estos reptiles pueden alcanzar precios de entre 300 y 400 dólares por ejemplar, lo que ayuda a explicar el interés por su comercialización.

Otro mexicano intentó enviar 13 dragones a Hong Kong

El caso de Tokio ocurre después de otro aseguramiento en México. El 23 de julio, personal de la Profepa aseguró 13 ejemplares de dragón mexicano (Abronia graminea) en una empresa de paquetería de la Ciudad de México. El destino del envío era Hong Kong.

Los animales estaban dentro de calcetines de algodón negros, colocados a su vez dentro de seis cajas que contenían calzado de seguridad industrial.

Los ejemplares no estaban sexados ni tenían marcaje, y el paquete carecía de documentación que acreditara su legal procedencia.

El dragón mexicano está catalogado como especie amenazada bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010 y su comercio internacional está regulado por CITES, dentro del Apéndice II.

La investigación de la Facultad de Ciencias de la UNAM advierte que especies como Abronia deppii, A. graminea y A. taeniata aparecen entre las más frecuentemente decomisadas en México.

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