La mezcla mortal que convirtió los sismos de Venezuela en una tragedia

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Foto: AFP

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio dejaron más de 6 mil 300 muertos, miles de personas sin hogar y cientos de edificios dañados. Expertos señalan que la combinación de suelos inestables, alta actividad sísmica y fallas en algunas construcciones provocó una “tormenta perfecta”.

En La Guaira, considerada la zona cero, el terreno está formado por suelos “inmaduros” o “no consolidados”, que requieren estudios geotécnicos antes de construir. El ingeniero Feliciano De Santis explicó que estas condiciones provocaron una amplificación de la señal sísmica, es decir, el terreno se movió con mayor intensidad.

Los dos sismos provocaron el colapso de 190 edificios y afectaron otros 856 en Caracas y La Guaira. Además, casi 22 mil viviendas sufrieron daños severos o fueron consideradas de alto riesgo, mientras más de 23 mil personas permanecen en albergues improvisados.

El conjunto residencial donde vivía Jennire García, en Catia La Mar, quedó con grietas profundas, balcones desprendidos y torres hundidas. Su familia lleva ocho semanas viviendo en una carpa, después de que su departamento fuera declarado inhabitable.

Fallas en construcciones también están bajo revisión

El ingeniero japonés Kit Miyamoto señaló que algunas edificaciones presentan problemas en la colocación del acero de refuerzo, que en ciertos casos quedó demasiado superficial dentro de la cimentación.

En Caracas, el Colegio de Ingenieros de Venezuela indicó que la mayoría de los edificios colapsados fueron construidos antes del terremoto de 1967. En Chacao se reportaron 68 fallecidos, tres edificios colapsados y decenas de inmuebles inhabitables.

Expertos plantean realizar estudios de ingeniería forense, revisar los escombros y derribar las estructuras que representen un riesgo. A finales de julio comenzaron las demoliciones controladas en La Guaira.

La presidenta interina Delcy Rodríguez anunció un plan para entregar unas 4 mil viviendas este año. Mientras tanto, familias como la de García continúan a la espera de una solución para regresar a un hogar seguro.

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