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Trump anuncia salida de Karoline Leavitt como portavoz de la Casa Blanca. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Karoline Leavitt dejará su cargo como secretaria de Prensa de la Casa Blanca a finales de agosto para dedicar más tiempo a sus dos hijos y a su familia.

Trump informó la decisión en su red social Truth Social y señaló que Leavitt continuará vinculada a su equipo como una de sus principales asesoras externas.

Leavitt continuará como asesora externa de Trump

Aunque dejará sus funciones dentro de la Casa Blanca, Leavitt confirmó que Donald Trump le pidió continuar como asesora principal fuera de la Casa Blanca.

La funcionaria también manifestó su intención de mantener su participación política y señaló que seguirá siendo defensora del movimiento MAGA y del Partido Republicano.

En su mensaje, Leavitt sostuvo que su lucha política continuará desde una nueva posición y agradeció a integrantes de la administración Trump, entre ellos la jefa de gabinete, Susie Wiles, además de sus compañeros y colaboradores en la Casa Blanca.

Karoline Leavitt explica por qué deja la Casa Blanca

Tras el anuncio de Trump, Karoline Leavitt publicó un mensaje en X en el que explicó los motivos de su decisión, la funcionaria señaló que desempeñarse como secretaria de Prensa de la Casa Blanca durante el último año y medio representó uno de los mayores honores de su vida. También agradeció a Trump por las oportunidades que tuvo durante su gestión, entre ellas trabajar en el Ala Oeste, participar en reuniones en el Despacho Oval, viajar al extranjero y reunirse con líderes de otros países.

Leavitt destacó especialmente la confianza que Trump depositó en ella para representar públicamente a su administración desde el podio de la Casa Blanca.

Serving as the White House Press Secretary over the past year and a half has been the honor and adventure of a lifetime. I am incredibly grateful to President Trump for granting me so many extraordinary opportunities, such as working in the West Wing and spending countless hours… https://t.co/4jyW61DGGh pic.twitter.com/xny1yccuBn — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) August 12, 2026

La funcionaria también habló sobre su experiencia como madre y el nacimiento de su segundo hijo. Explicó que, después de regresar a la Casa Blanca tras el nacimiento de su hija, comenzó a considerar que las exigencias del cargo le impedían dedicar a sus hijos el tiempo y la atención que considera necesarios, además de calificar su decisión de abandonar la Casa Blanca como “agridulce”, y explicó que busca comenzar una nueva etapa de su vida enfocada en su familia.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la salida de Karoline Leavitt?

En su mensaje, Donald Trump calificó a Leavitt como una de sus asesoras más confiables y destacó el trabajo que realizó como secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Señaló que comprende y respeta la decisión de la funcionaria de dejar el cargo para pasar más tiempo con sus hijos pequeños y su familia.

Trump también adelantó que Leavitt continuará como una de sus principales asesoras externas y que tendrá un papel como voz dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias de Estados Unidos.

En su publicación, el presidente estadounidense también reconoció la trayectoria política de Leavitt y su participación en la campaña de reelección de 2024. Afirmó que la funcionaria ha sido una de las mejores secretarias de Prensa en la historia de la Casa Blanca y le agradeció por el trabajo realizado durante su permanencia en el cargo.

Karoline Leavitt dejará el cargo a finales de agosto

La salida de Leavitt se concretará a finales de agosto de 2026. La funcionaria llegó a ocupar una posición central en la estrategia de comunicación de la administración estadounidense, al representar al Gobierno ante los medios de comunicación y defender públicamente las políticas impulsadas por el presidente.

Su salida tampoco significa el final de su participación dentro del entorno político de Trump, debido a que continuará colaborando con el mandatario como asesora externa y mantendrá su actividad dentro del Partido Republicano.

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