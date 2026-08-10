México ofrece apoyo a Colombia tras terremoto; SRE mantiene contacto con Cancillería

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SRE mantiene contacto con embajada tras terremoto en Colombia. Foto: AFP

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que da seguimiento al terremoto en Colombia registrado este lunes y señaló que, hasta el momento, no tiene conocimiento de personas mexicanas afectadas por el sismo.

La SRE expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el movimiento registrado durante la mañana.

La dependencia informó que estableció contacto con la Cancillería de Colombia, a la que reiteró la disposición del Gobierno de México para brindar el apoyo que sea requerido ante la situación.

La @SRE_mx da seguimiento al sismo registrado esta mañana en Colombia.



México expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano ante este lamentable suceso. Se ha establecido contacto con la Cancillería de Colombia, a quien se le reiteró la disposición de México de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 10, 2026

La SRE señaló que mantiene seguimiento del sismo en Colombia y que existe comunicación con las autoridades colombianas.

Como parte de este seguimiento, México expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno colombiano por el terremoto registrado este lunes.

La dependencia también informó que reiteró a la Cancillería colombiana la disposición de México para brindar todo el apoyo que se requiera.

El movimiento tuvo como epicentro una zona cercana a San José del Palmar, en el departamento de Chocó, de acuerdo con la información difundida previamente por las autoridades geológicas.

El Servicio Geológico Colombiano reportó inicialmente una magnitud de 6.6 y posteriormente informó una magnitud de 7.4, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos también estimó el movimiento en 7.4.

El terremoto fue percibido en diferentes ciudades de Colombia, entre ellas Bogotá, Pereira y Cali, además de Quito, Ecuador, y Panamá.

En Bogotá se reportó la evacuación de algunos edificios. En Chocó también se informó sobre personas heridas y daños en edificaciones, mientras que autoridades de Cali reportaron afectaciones que eran monitoreadas.

¿Hay mexicanos afectados por el terremoto en Colombia?

Hasta el momento, la SRE informó que no se tiene conocimiento de personas mexicanas afectadas por el terremoto registrado en Colombia.

La dependencia recomendó a las y los connacionales mantenerse informados mediante los canales oficiales y atender las indicaciones emitidas por las autoridades locales.

La recomendación está dirigida a las personas mexicanas que se encuentran en Colombia ante el seguimiento de las autoridades a las afectaciones provocadas por el sismo.

La Embajada de México en Colombia también mantiene disponible un teléfono de emergencia para quienes requieran asistencia consular.

El número proporcionado por la SRE es:

+57 313 878 6028

La dependencia indicó que las personas mexicanas que necesiten asistencia pueden comunicarse a ese número de emergencia de la Embajada de México en Colombia.

La información de la SRE se suma al seguimiento realizado por la representación diplomática mexicana después del terremoto en Colombia, luego de que el movimiento fuera percibido en distintas ciudades del país y en otras zonas de Sudamérica.

La dependencia federal no informó hasta el momento sobre personas mexicanas lesionadas, fallecidas o desaparecidas a consecuencia del sismo.

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