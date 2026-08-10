Escalada entre Rusia y Ucrania: al menos 20 muertos por bombardeos

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Ambos países derribaron cientos de drones en su reciente ofensiva. Foto: AFP.

Rusia y Ucrania volvieron a intensificar sus ataques durante este fin de semana, principalmente en una refinería de Tartaristán y una zona residencial de Járkov, lo que ha dejado un saldo de al menos 20 personas muertas.

Este lunes, Kiev ejecutó un ataque en una refinería de petróleo de la ciudad industrial de Nizhnekamsk, en la región de Tartaristán, en el centro de Rusia.

El Estado Mayor de Ucrania confirmó el ataque a la refinería de Taneko, controlada por la empresa Tatneft, como parte de una estrategia para “reducir el potencial militar del agresor ruso”.

No obstante, autoridades subrayaron que Kiev también apuntó a objetivos civiles de la ciudad, conocida como un importante polo energético por sus refinerías y su planta petroquímica.

Hasta el momento, 13 personas han muerto por este ataque de Ucrania en la refinería de Tartaristán, indicó la oficina de prensa regional. En cambio, alrededor de 75 personas habrían resultado heridas, de las cuales, 21 fueron hospitalizadas, según las autoridades.

Entre las víctimas habría un niño, de acuerdo con el Comité de Investigación de Rusia, encargado de investigar los delitos graves.

Por lo anterior, el dirigente de la región, Rustam Minnijanov, decretó una jornada de luto para este lunes en Tartaristán.

Este ataque en Tartaristán es uno de los más mortíferos realizados por Ucrania desde que Rusia inició la guerra en 2022.

Rusia y Ucrania intensifican guerra

En las últimas semanas, ambos países han aumentado su ofensiva, elevando la cifra de civiles muertos, en un momento donde la Unión Europea presiona a Rusia para concluir la guerra.

Durante la madrugada, Moscú ejecutó un “intenso bombardeo” en una zona residencial del distrito de Chuguyiv, en Járkov, asesinando a cinco personas.

De igual forma, un hombre falleció en la región de Jersón cuando un dron ruso impactó contra un taxi, informó el gobierno regional.

En cambio, una mujer murió en un ataque con dron en una vivienda de la localidad rusa de Novaya Tavolzhanka.

La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que Rusia lanzó 126 drones en este ataque. Por su parte, Moscú derribó 456 drones durante la noche del 9 de agosto sobre alrededor de 15 regiones, según el Ministerio de Defensa.

La situación es crítica para la población ucraniana. En la región de Odesa, miles de hogares se quedaron sin electricidad por un ataque ruso en la red eléctrica.

Sobre todo, preocupación crece ante la llegada del invierno. En 2025, millones de habitantes se quedaron sin calefacción ni agua durante horas, con temperaturas de hasta -20 °C.

Este fin de semana, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió que el país “prácticamente no tiene centrales térmicas intactas” por los bombardeos rusos.

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