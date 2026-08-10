Nuevo incendio forestal obliga a evacuar pueblo cerca de Atenas, Grecia

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Incendio en Grecia. Foto: AFP

Un incendio forestal se declaró este lunes al sureste de Atenas, Grecia, impulsado por fuertes vientos con ráfagas superiores a 70 kilómetros por hora. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia para contener las llamas.

El fuego comenzó en la zona de Kouvaras, a unos 60 kilómetros de la capital griega, en la región de Ática. La Protección Civil ordenó la evacuación de Agios Stylianos, un pueblo cercano al área afectada.

Incendio en Grecia moviliza a bomberos y aeronaves

Al menos 172 bomberos y unos 40 vehículos fueron enviados a Kouvaras para combatir el incendio, informaron los servicios de emergencia. En las labores también participan dos aviones cisterna y cuatro helicópteros. Sin embargo, las condiciones meteorológicas complican las operaciones aéreas.

De acuerdo con medios locales, las aeronaves enfrentan dificultades para sobrevolar la zona debido a las ráfagas de viento, que además cambian constantemente de dirección.

Grecia mantiene alerta por riesgo de incendios

El incendio ocurre apenas diez días después de otro siniestro registrado al noroeste de Atenas, que consumió más de 11 mil hectáreas de pinares, matorrales y tierras agrícolas.

En aquella emergencia, los fuertes vientos, con velocidades de hasta 130 kilómetros por hora, dificultaron durante cinco días las labores de los bomberos. Durante las tareas para combatir ese incendio, dos pilotos murieron tras la colisión de dos helicópteros.

Por ahora, Grecia continúa bajo alerta máxima y varias regiones permanecen clasificadas con un riesgo muy elevado de incendios forestales.

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