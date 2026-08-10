Impactantes imágenes: 230 migrantes cruzan el Canal de la Mancha en una lancha

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Las autoridades llevan años atendiendo esta crisis. Foto: AFP (Ilustrativa)

230 migrantes cruzaron, desde Francia, el Canal de la Mancha hacia Reino Unido a bordo de una lancha neumática, lo que representa un nuevo récord en esta crisis migratoria que afecta a ambos países.

Durante la noche del 9 de agosto, dichos migrantes, entre ellos más de 20 niños, fueron contabilizados en la pequeña embarcación que salió desde la costa nororiental de Francia.

🌊 CRISIS MIGRATORIA EN EL CANAL DE LA MANCHA



Decenas de migrantes intentan cada año atravesar el Canal de la Mancha desde las costas de Francia con el objetivo de llegar al Reino Unido, en travesías extremadamente peligrosas y realizadas muchas veces en embarcaciones precarias.… pic.twitter.com/Euf4m0JxHQ — CANAL 26 (@canal26noticias) August 10, 2026

Se trata de un récord de personas a bordo de una sola embarcación, ya que la última cifra fue de 165 personas en julio de este mismo año.

Además, una lancha con 150 migrantes que iba hacia Reino Unido volcó sobre el Canal de la Mancha después del incendio del motor, situación que desencadenó un operativo de búsqueda y rescate.

Equipos de rescate de Francia y Reino Unido auxiliaron a 157 migrantes cuyo bote se incendió en el Canal de la Mancha. 🇬🇧🇫🇷



El siniestro ocurrió frente a las costas de Boulogne-sur-Mer, reportando afortunadamente solo personas con lesiones menores. 🚤🚨#CanaldelaMancha… pic.twitter.com/dXGID1vAlZ — Respuesta Inmediata (@RespuestaInmedi) August 5, 2026

Sobre en ese incidente, el Ministerio del Interior británico condenó “las tácticas temerarias y peligrosas empleadas por las bandas criminales que facilitan estos cruces”.

Por su parte, el portavoz del primer ministro, Andy Burnham, calificó de “impactantes las imágenes terribles (…) de bebés pequeños siendo subidos a estas embarcaciones no aptas para navegar”.

El problema migratorio en Reino Unido y Francia

Reino Unido lleva años tratando de frenar estos cruces en altamar. En los últimos años probaron la llegada anual de decenas de miles de personas a las costas del sureste de Inglaterra.

Desde 2024, el Partido Laborista ha intentado “desmantelar las bandas” que facilitan esos cruces, colaborando con Francia.

En abril de este 2026, Londres y París firmaron un nuevo acuerdo de tres años. Ambos gobiernos se comprometieron a pagar hasta 766 millones de euros para reforzar a las fuerzas de seguridad.

Con esta estrategia, el gobierno británico presumió una disminución del 42% interanual de pequeñas embarcaciones con migrantes. Sin embargo, en las últimas semanas se registró un repunte.

Un caso similar fue el de España, donde más de 72 mil migrantes marroquíes cruzaron la frontera de Ceuta en julio.

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