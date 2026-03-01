“Los golpearemos con una fuerza que nunca han experimentado”: Irán promete vengar muerte de Ali Jamenei

GENERANDO AUDIO...

Irán promete vengan muerte del ayatola Ali Jamenei. Foto: AFP

A través de su cuenta de X, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, aseguró que su país atacará como nunca a Estados Unidos e Israel, en respuesta a la ofensiva comenzada ayer.

“AYER, IRÁN DISPARÓ MISILES CONTRA ESTADOS UNIDOS E ISRAEL, Y CAUSARON DAÑO. HOY LOS GOLPEAREMOS CON UNA FUERZA QUE NUNCA ANTES HAN EXPERIMENTADO”, aseguró Larijani, quien hizo referencia a Donald Trump al escribir todo el mensaje en mayúsculas, como es costumbre del presidente estadounidense en sus mensajes en redes sociales.

Irán promete vengan la muerte de Ali Jamenei

Tras la primera ofensiva de Estados Unidos e Israel, en Irán se confirmó la muerte del jefe supremo Ali Jamenei, marcando un hecho histórico en el país.

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó el domingo que vengar la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, es un “derecho y un deber legítimo”.

Irán lanza ofensiva en Omán e Israel

Durante esta madrugada, un puerto de Omán y un petrolero frente a sus costas fueron atacados, según medios oficiales. La tripulación fue evacuada y cuatro de sus miembros resultaron heridos.

De igual forma, en Jerusalén, se escucharon nuevos estallidos. El ejército informó que había detectado misiles lanzados desde territorio iraní.

