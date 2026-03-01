Pakistán eleva a 352 talibán afganos muertos tras bombardeos contra Afganistán

GENERANDO AUDIO...

Pakistán informa de 353 talibán afganos muertos. Foto: AFP

Este domingo, el Gobierno de Pakistán elevó de 331 a 352 talibán afganos muertos el saldo de los enfrentamientos con Afganistán, tras el recrudecimiento de los combates en la frontera.

El ministro de Información, Ataulá Tarar, informó que además hay más de 535 afganos heridos. También señaló que fuerzas paquistaníes derribaron 130 puestos fronterizos y capturaron otros 26.

Según el balance oficial, fueron destruidos al menos 171 tanques y vehículos en bombardeos que impactaron 41 localizaciones en territorio gobernado por los talibán.

Conflicto sigue escalando entre Pakistán y Afganistán

El conflicto entre Pakistán y Afganistán se intensificó esta semana tras bombardeos cruzados y acusaciones por ataques en la frontera. El viernes, el régimen paquistaní declaró guerra abierta al gobierno afgano.

La tensión creció luego de que el Ejército paquistaní lanzara ataques aéreos contra posiciones afganas, incluida la capital, Kabul, en respuesta a agresiones que atribuye al grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y al grupo Estado Islámico.

En medio de los combates, Afganistán aseguró haber derribado un avión militar paquistaní y capturado al piloto. No obstante, el Ministerio de Exteriores de Pakistán calificó esas versiones como “falsas y sin fundamento”. El portavoz Tahir Hussain Andrabi afirmó, según Geo TV, que no hubo tal derribo y acusó a Kabul de difundir información incorrecta.

Hasta ahora, ambas partes mantienen versiones distintas sobre muertos y daños, mientras la tensión en la frontera continúa.

