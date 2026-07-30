Migrantes marroquíes celebran su llegada a Ceuta, España; nueve murieron durante el intento

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Migrante celebra llegada a Ceuta. Foto: Reuters

Decenas de migrantes provenientes de Marruecos celebraron su ingreso a Ceuta, enclave español en el norte de África, luego de cruzar desde suelo marroquí por mar y a través de las vallas fronterizas. Entre gritos de “Viva España”, festejaron el fin de lo que dijeron fue una “dura experiencia”. Sin embargo, al menos 9 personas murieron en la travesía.

Migrantes celebran ingreso a Ceuta

Mientras autoridades anunciaron el despliegue de seguridad para contener la llegada de migrantes, cientos de ellos celebraron su llegada a Ceuta, enclave español en el norte de África.

Luego de nadar, Jadid Zacaria afirmó que su determinación lo hizo sortear todos los obstáculos que se encontró a su paso. Desde el oécano hasta los oficiales de la policía.

“Muy feliz de estar aquí. Ha sido una experiencia muy dura salir del océano. Fue muy duro. Los oficiales de policía trataron de detenernos, pero nuestra voluntad y nuestra determinación, nos trajeron hasta aquí”, Migrante

De acuerdo con las autoridades, cientos de personas cruzaron hacia Ceuta por mar utilizando cámaras de aire y otros objetos de flotación, mientras que otro grupo derribó una puerta del cerco fronterizo para ingresar al territorio español.

Una habitante de la ciudad, identificada como Jesús María Gómez, dijo a Reuters que muchas de las personas que llegaron buscan mejores condiciones de vida.

“Esa gente pobre no tiene nada allí en Marruecos. Vienen aquí para ganarse la vida”, expresó

Migrantes mueren en su intento de ingresar al enclave español

Las autoridades locales informaron además del hallazgo de nueve personas fallecidas; sin embargo, algunos reportes señalan que la cifra de fallecidos habría subido a nueve.

Aunque los recientes cuerpos hallados tras el reciente ingreso de migrantes al enclave español no serían los únicos contabilizados, pues, en los últimos meses, al menos 60 migrantes han muerto al intentar llegar a Ceuta.

España refuerza medidas de seguridad

El Gobierno de España anunció el despliegue de unidades militares para reforzar la seguridad en Ceuta, luego de una entrada masiva de migrantes desde Marruecos que rebasó la capacidad de la Guardia Civil.

Ante la situación, el Ministerio del Interior informó que desplegará:

Tres pelotones de 20 militares cada uno.

de 20 militares cada uno. Una unidad de buzos .

. Un buque militar .

. Refuerzo de las unidades especiales de intervención policial hasta alcanzar 200 elementos.

El Gobierno de Ceuta había solicitado previamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez el despliegue del Ejército para garantizar la seguridad y reforzar el control fronterizo.

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