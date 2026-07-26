Juan Orlando Hernández regresa a Honduras tras ser indultado por Donald Trump

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El expresidente indultado por Trump regresa a Honduras. Foto: AFP

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó este domingo a su país, casi ocho meses después de haber sido indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dejó sin efectos la condena de 45 años de prisión que enfrentaba por narcotráfico.

El exmandatario arribó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, ubicado a unos 60 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. A las afueras de la terminal también se congregaron cientos de simpatizantes para darle la bienvenida.

Su esposa, Ana García, agradeció públicamente la decisión del mandatario estadounidense y reiteró que Hernández fue víctima de una persecución. Durante su llegada, se arrodilló sobre la pista del aeropuerto para realizar una oración.

El regreso ocurre después de que Donald Trump concediera el indulto antes de las elecciones presidenciales celebradas en Honduras en noviembre del año pasado, proceso en el que resultó electo el candidato conservador Nasry Asfura.

Juan Orlando Hernández enfrentará proceso judicial en Honduras

Aunque recuperó su libertad tras el indulto, Juan Orlando Hernández deberá comparecer ante la justicia hondureña por un proceso distinto al que enfrentó en Estados Unidos.

El expresidente está acusado de presuntamente desviar 2 millones de dólares de recursos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013.

Como parte del procedimiento, un juez suspendió la orden de captura en su contra bajo el compromiso de que se presentara de manera voluntaria ante las autoridades.

La audiencia está programada para el 3 de agosto, fecha en la que deberá comparecer por los delitos de fraude y lavado de activos, acusaciones de las que se ha declarado inocente.

La directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Ana María Méndez, señaló que el retorno del exmandatario representa una prueba para la independencia del sistema judicial hondureño y vuelve a colocar en el debate público el alcance del indulto otorgado por el gobierno estadounidense.

La condena por narcotráfico y el indulto

En junio de 2024, un juez federal de Nueva York condenó a Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico.

Durante el juicio lo declararon culpable de participar en una red que introdujo a territorio estadounidense cientos de toneladas de cocaína producida en Colombia.

La Fiscalía estadounidense sostuvo que el expresidente convirtió a Honduras en una ruta para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Entre las pruebas presentadas durante el proceso se incluyeron testimonios de colaboradores de las autoridades federales.

En abril de este año, la sentencia quedó sin efectos tras el indulto otorgado por Donald Trump, quien sostuvo que Hernández había sido víctima de un montaje durante la administración del expresidente Joe Biden.

Hace tres meses, el medio digital Diario Red publicó audios que, según afirmó, mostrarían un supuesto plan para convertir a Hernández en operador político contra gobiernos de izquierda en la región. Las publicaciones las rechazó el exmandatario, quien aseguró que la voz difundida no corresponde a la suya.

Tras su detención en 2022, las autoridades decomisaron 131 bienes, entre ellos 32 inmuebles, que, fueron heredados y deberían ser restituidos.

Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Durante su administración impulsó las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y obtuvo un segundo mandato en 2017, después de que una resolución de la Corte Suprema permitiera la reelección presidencial.

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