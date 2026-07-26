Otro más: Incendio forestal en Italia obliga a evacuar por mar a más de 400 personas

GENERANDO AUDIO...

Incendio forestal en Italia provoca la evacuación de 400 turistas. Foto: AFP

Un incendio forestal en Italia obligó este domingo a evacuar por mar a más de 400 turistas y bañistas en la localidad de Peschici, en la región de Puglia, mientras las autoridades mantienen un operativo para rescatar a cientos de personas más que permanecen en la zona afectada por el fuego.

De acuerdo con la Guardia Costera italiana, la evacuación por vía marítima fue la única alternativa disponible debido al avance del incendio en la costa del mar Adriático. El siniestro se suma a los incendios forestales registrados recientemente en Francia y España.

Costas de Puglia , Italia pic.twitter.com/CpDjssWvTE — Alertageo (@alertarojanot) July 25, 2026

La institución informó, a través de su canal de WhatsApp, que las operaciones de rescate continuaban durante la jornada y que las embarcaciones seguían trasladando a personas fuera del área afectada.

Un portavoz de la Guardia Costera señaló a la agencia AFP que todavía se prevé evacuar a unas 300 personas, por lo que el despliegue permanece activo.

Evacuación por mar moviliza a cuerpos de rescate en Puglia

En el operativo participan seis embarcaciones de la Guardia Costera, tres unidades de la Policía Financiera italiana y alrededor de 10 embarcaciones privadas, que colaboran en el traslado de turistas y visitantes hacia zonas seguras.

Las personas evacuadas se encontraban en un sector cercano a Peschici, uno de los destinos turísticos de la región de Puglia, ubicada en el sur de Italia.

Las imágenes difundidas por medios locales muestran a bomberos trabajando en el combate del incendio, apoyados por un avión cisterna Canadair, utilizado para realizar descargas de agua sobre los puntos donde avanzan las llamas.

También fue visible una columna de humo que podía observarse a decenas de kilómetros de distancia, mientras continuaban las labores de control del fuego.

Incendio en Peschici continúa bajo vigilancia

Hasta el momento, las autoridades indicaron que el incendio forestal no representa una amenaza inmediata para las viviendas de Peschici, aunque los equipos de emergencia mantienen vigilancia permanente sobre la evolución del siniestro.

El alcalde de Peschici, Luigi d’Arenzo, informó al diario Gazzetta del Mezzogiorno que la situación se encuentra bajo control.

🚨 Puglia, Italy 🇮🇹



This summer’s suspected arson wildfires are a tragedy that must be fought with every means!



Thanks to the honest people doing everything they can to help and save as much as possible https://t.co/61Gj74H32n pic.twitter.com/N0H8xUYitB — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 25, 2026

Las autoridades continúan con las tareas de evacuación y combate al incendio mientras buscan completar el traslado de las personas que permanecen en la zona costera.

El operativo sigue en desarrollo y, hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas o fallecidas relacionadas con este incendio forestal en Italia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.