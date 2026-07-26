UE expresa condolencias por atropello masivo durante el Orgullo en Berlín

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Foto: AFP.

La Unión Europea expresó sus condolencias por el atentado ocurrido durante las celebraciones del Orgullo de Berlín, donde un atropello masivo dejó al menos un muerto y 16 heridos la noche del sábado, mientras las autoridades alemanas mantienen la búsqueda del principal sospechoso identificado como Abdul B., de 21 años.

Roberta Metsola expresa solidaridad tras el atentado en Berlín

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, manifestó este domingo su solidaridad con las víctimas del ataque, sus familiares y todas las personas que participaron en el Christopher Street Day, nombre con el que se conoce la celebración del Orgullo en la capital alemana.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Metsola señaló que los pensamientos de la institución europea están con quienes resultaron afectados por el incidente registrado durante los festejos.

La presidenta del Parlamento Europeo también afirmó que el odio y la violencia no tienen cabida en Europa y aseguró que las instituciones europeas permanecerán unidas frente a quienes buscan sembrar miedo y división.

Heute sind unsere Gedanken bei den Opfern des Angriffs in Berlin, ihren Angehörigen und allen, die am Christopher Street Day teilnehmen.



Hass und Gewalt haben keinen Platz in unserem Europa der Freiheit und des Respekts. Wir werden auch weiterhin geschlossen gegen diejenigen… — Roberta Metsola (@EP_President) July 26, 2026

Investigación continúa tras el atropello masivo en Berlín

Las autoridades alemanas mantienen abierta la investigación para localizar al presunto responsable del ataque.

Los investigadores emitieron una orden de arresto contra Abdul B., de 21 años, quien es señalado como sospechoso de los hechos y permanece prófugo.

De acuerdo con información difundida por la agencia DPA, la Policía de Alemania realizó un registro en un apartamento ubicado en el distrito berlinés de Schöneberg como parte de las diligencias para localizar al sospechoso.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar todas las circunstancias relacionadas con el ataque.

Así ocurrió el ataque durante el Orgullo de Berlín

El incidente ocurrió poco antes de las 22:00 horas del sábado en el parque Tiergarten, donde se desarrollaban las celebraciones del Christopher Street Day.

Según la información disponible, un automóvil embistió a una multitud que participaba en los festejos del Orgullo.

Las autoridades indicaron que posteriormente el sospechoso habría apuñalado a varias personas antes de huir del lugar.

La fuga terminó después de que el vehículo involucrado se estrelló contra un árbol, aunque el presunto responsable logró escapar y desde entonces es buscado por las autoridades.

El ataque fue catalogado como un atentado terrorista y dejó un saldo preliminar de al menos una persona fallecida y 16 lesionadas, varias de ellas reportadas en estado grave.

Friedrich Merz condena el atentado y promete esclarecer los hechos

El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó el ataque como “abominable” y aseguró que será investigado y perseguido con toda la fuerza de la ley.

A través de un mensaje público, Merz expresó sus pensamientos hacia las víctimas y sus familiares, además de desear una pronta recuperación a las personas lesionadas.

El canciller también agradeció la actuación de las fuerzas del orden que participaron en la atención de la emergencia tras el ataque registrado durante las celebraciones del Orgullo en Berlín.

Wir sind offen und freiheitsliebend – und das werden wir auch bewahren und verteidigen. Die Tat wird aufgeklärt und mit aller Härte verfolgt.

Meine Gedanken sind bei den Betroffenen und ihren Angehörigen. Ich wünsche den Verletzten rasche Genesung und danke allen Einsatzkräften. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) July 26, 2026

Las autoridades alemanas mantienen el operativo para localizar al sospechoso y continúan con las investigaciones sobre el atentado, mientras distintos representantes europeos han expresado solidaridad con las víctimas y respaldo a las acciones para esclarecer lo ocurrido.

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