Mina ilegal colapsa en Colombia; mueren 13 trabajadores y siete resultan heridos

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Colapsa mina en Colombia. Foto: AFP

Trece trabajadores murieron y siete resultaron heridos tras el colapso de un talud en una mina ilegal de oro ocurrido la noche del miércoles en el departamento de Nariño, suroeste de Colombia.

El accidente ocurrió mientras se realizaban trabajos de extracción de mineral en una explotación a cielo abierto. Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, explicó que el movimiento generado por las actividades dentro de la mina provocó la caída de un talud sobre los trabajadores.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran una mina a cielo abierto ubicada en un terreno escarpado. En el lugar se observan retroexcavadoras utilizadas para remover los escombros después del accidente.

🇨🇴 Al menos 13 muertos y siete heridos deja el colapso de una mina ilegal de oro en el departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia. pic.twitter.com/hlfVLIbpbU — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 20, 2026

VIDEO | 13 mineros pierden la vida tras el colapso de una mina de oro en Policarpa Colombia #20Ago



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Colapso de mina ilegal deja 13 muertos y 7 heridos

El saldo reportado por las autoridades locales es de 13 personas fallecidas y siete heridas. Las labores de rescate se han complicado debido a las condiciones de inestabilidad del terreno, informó la gobernación de Nariño.

El accidente se produjo en una zona donde se realizan actividades de extracción ilegal de oro. Este tipo de explotaciones presenta riesgos relacionados con las condiciones de seguridad y con las características de los trabajos de remoción y extracción del mineral.

Los accidentes mineros son frecuentes en Colombia, particularmente en explotaciones ilegales que cuentan con deficientes medidas de seguridad, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

Minería ilegal de oro opera en Nariño

El departamento de Nariño se encuentra en el suroeste de Colombia y limita con Ecuador. En esta región operan grupos criminales que obtienen recursos de distintas actividades ilícitas, entre ellas la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión.

La extracción ilegal de oro también está relacionada con impactos ambientales en Colombia. Entre ellos se encuentra la deforestación y la contaminación de ríos con mercurio, un riesgo asociado a las actividades de minería de oro.

En el caso registrado en Nariño, las autoridades señalaron que la forma en que se realizó la extracción del mineral habría afectado la estructura de la mina. La inestabilidad provocada por estas condiciones ha dificultado las labores de rescate y remoción de los materiales.

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