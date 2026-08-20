Honduras declara en alerta casi 80% de su territorio por sequía y efectos de El Niño

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El Gobierno de Honduras declaró en alerta a 234 de los 298 municipios del país, cerca del 80% del territorio nacional, debido a la sequía agravada por el fenómeno de El Niño, que ha provocado bajos niveles en los embalses, pérdida de cosechas y muerte de animales.

La medida fue anunciada este miércoles 19 de agosto de 2026 y contempla diferentes niveles de emergencia, entre ellos una alerta roja para 75 demarcaciones, incluida Tegucigalpa, la capital hondureña.

De acuerdo con las autoridades, la declaratoria permitirá liberar recursos para atender las zonas más afectadas y enfrentar las consecuencias de la falta de agua.

Tegucigalpa está entre las zonas con alerta roja

La capital hondureña, donde viven aproximadamente 1.7 millones de personas, se encuentra entre los 75 municipios clasificados con el nivel máximo de riesgo.

Las autoridades señalaron que la emergencia se mantendrá por tiempo indefinido ante las condiciones de sequía y los pronósticos meteorológicos.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, advirtió que la crisis podría prolongarse hasta marzo o abril de 2027.

“Esta crisis nos va a llevar hasta marzo o abril del próximo año”.

Como parte de las medidas anunciadas, el gobierno contempla perforar nuevos pozos, construir reservorios de agua y distribuir alimentos en las zonas consideradas más críticas.

También se prevé intervenir en actividades agrícolas y ganaderas afectadas por la falta de agua.

Foto: AFP

Sequía afecta al ganado y las cosechas

La emergencia también ha impactado al sector ganadero. Francisco Euceda, ganadero de uno de los municipios declarados en alerta roja, describió la situación y señaló que parte del ganado ha muerto debido a las condiciones actuales.

“Ha muerto ganado y las vacas que todavía tenemos están flacas”.

La pérdida de cosechas y animales representa una preocupación adicional para las comunidades que dependen de las actividades agrícolas y ganaderas.

¿Qué es El Niño y cómo afecta a Centroamérica?

El fenómeno de El Niño se caracteriza por un aumento de las temperaturas superficiales del océano Pacífico ecuatorial central y oriental. Este cambio puede modificar los patrones de viento y precipitación y generar condiciones meteorológicas diferentes a las habituales en distintas regiones.

Una de las zonas más afectadas se encuentra en el Corredor Seco Centroamericano, una franja que atraviesa partes de Honduras, El Salvador y Nicaragua y que presenta una alta vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas ha advertido que Centroamérica podría ser una de las regiones más afectadas por el incremento de la inseguridad alimentaria asociado al fenómeno climático.

El Niño provoca temperaturas récord en Centroamérica

Un análisis basado en datos del programa europeo Copernicus señala que El Niño ha contribuido a temperaturas excepcionalmente altas en Centroamérica y el norte de Sudamérica.

Desde México hasta el norte de Brasil, alrededor de 110 millones de personas experimentaron en julio temperaturas récord, de acuerdo con el análisis citado.

Además, Honduras, El Salvador y Nicaragua registraron sus temperaturas mensuales más altas tanto en junio como en julio, situación que incrementó las preocupaciones por el impacto de la sequía en la producción de alimentos.

La emergencia hondureña se suma a los efectos que el fenómeno de El Niño está generando en distintas zonas de Centroamérica, particularmente en regiones donde la disponibilidad de agua y la producción de alimentos ya enfrentan condiciones adversas..

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