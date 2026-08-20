Crisis eléctrica en Venezuela: industria privada reporta 214 horas sin luz y alerta por impacto económico

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En Venezuela, las fallas constantes en el servicio eléctrico nacional dificultan la recuperación económica del país. De acuerdo con Conindustria, durante el segundo trimestre de este año, las empresas registraron casi la mitad de las horas laborables sin electricidad.

Fallas eléctricas afectan a la industria de Venezuela

De acuerdo con los resultados de la encuesta de coyuntura industrial de Conindustria, durante el segundo trimestre de este año, de las 488 horas laborables, los industriales reportaron 214 horas sin servicio eléctrico, lo que equivale a 44%.

Así lo manifestó Tito López, presidente de Conindustria, quien señaló que las empresas reportaron 214 horas laborables afectadas por la falta de suministro eléctrico, un 68% más de horas afectadas en comparación con el primer trimestre.

“Las empresas reportaron en promedio 214 horas laborables y sin suministro eléctrico un 68% más de horas afectadas comparado con el primer trimestre, sabemos que el segundo trimestre se vio mucho más impactado lo que equivalen 44 % horas laborables para un turno de trabajo… la falta de energía eléctrica está afectando mucho al sector industrial”.

Daños por movimientos telúricos

Foto: AFP

López aseguró que sólo un pequeño porcentaje de las empresas fueron afectadas por el doble terremoto.

“El 1% del sector Industrial este fueron empresas totalmente devastadas y básicamente son el estado Yaracuy una fábrica de aceite de palma que en su momento fue una bananera el resto hablamos de que un 20% tuvo daños parciales y el 80 % se mantuvo activa, inclusive al día siguiente de los movimientos telúricos más sin embargo esas empresas ya se reincorporaron al parque industrial”.

El presidente de Conindustria manifestó que las regiones occidental, centro-occidental y andina concentran los estados con más afectaciones por los cortes eléctricos, de entre ocho y 12 horas.

Industria venezolana registra crecimiento

Sin embargo, López afirmó que la manufactura reportó un crecimiento de 8.1% durante el primer semestre, en comparación con el año anterior.

Mientras que la utilización de la capacidad instalada durante el segundo trimestre fue de 51.7%.

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