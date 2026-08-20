Multas de hasta 2 mil dólares para quienes cometan estas infracciones en Laredo, Texas

GENERANDO AUDIO...

Multas de hasta 2 mil dólares en Laredo. Foto: Pexels.

Autoridades de Laredo, Texas, anunciaron que se aplicarán multas de hasta 2 mil dólares para conductores que cometan determinadas infracciones al cruzar los puentes ubicados en esta parte de Estados Unidos.

Habrá multas de hasta 2 mil dólares para conductores de Laredo

A través de sus redes sociales oficiales, el Departamento de Puentes de Ciudad Laredo anunció que, desde el pasado lunes 17 de agosto, comenzaron a aplicarse multas de 500 hasta 2 mil dólares para aquellos conductores que cometan determinadas infracciones.

¿Cuáles son esas infracciones y qué multas se aplicarán?

De acuerdo con las autoridades de Laredo, Texas, las infracciones que serán castigadas con multas de 500, mil y 2 mil dólares son las siguientes:

Primera infracción por vuelta en “U”: 500 dólares la multa más la tarifa de peaje aplicable por eje

500 dólares la multa más la tarifa de peaje aplicable por eje Segunda infracción por vuelta en “U”: mil dólares la multa más la tarifa de peaje aplicable por eje

mil dólares la multa más la tarifa de peaje aplicable por eje Tercera infracción por vuelta en “U”: dos mil dólares la multa más la tarifa de peaje aplicable por eje más suspensión

¿A quiénes aplica la suspensión de cuentas del AVI?

Las autoridades de Laredo explicaron que las cuentas AVI con más de tres infracciones por fondos insuficientes serán suspendidas, además de que tendrán una cuota de reactivación de 200 dólares.

Asimismo, indicaron que todos los titulares de cuentas comerciales deberán mantener una tarjeta de crédito válida registrada, así como contar con reposición automática de saldo.

Si tienen dudas, pueden obtener más información visitando la página www.laredotradetag.com.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.