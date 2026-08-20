Terremoto de magnitud 7.2 sacude Perú
Un terremoto de magnitud 7.2 se registró la tarde de este jueves en Coracora, ubicada en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, en Perú, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El sismo ocurrió alrededor de las 13:00 horas, tiempo local, y tuvo una profundidad de 108 kilómetros, según el reporte del IGP, que añadió que el movimiento alcanzó una intensidad de nivel III-IV en Coracora.
La información sobre posibles daños materiales o personas heridas continúa en proceso de evaluación por parte de las autoridades. Sin embargo, debido a la gran profundidad del sismo, es posible que no se registren afectaciones.
El jefe del IGP, Hernando Tavera, manifestó a medios locales que hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas heridas en la zona donde ocurrió el sismo.
“La información que se ha recolectado hasta el momento es que la población salió a las calles preocupada, pero no hay impacto”
Hernando Tavera, jefe del IGP.
Así se sintió el terremoto de 7.2 en Perú
Videos que circulan en redes sociales muestran cómo se sintió el terremoto de magnitud 7.2 registrado este jueves en la región de Ayacucho. En las grabaciones se pueden apreciar las reacciones de los ciudadanos ante el movimiento telúrico.
El sismo también fue percibido en otras zonas del sur de Perú, de acuerdo con reportes difundidos tras el movimiento. Entre las regiones donde se informó que se percibió se encuentran Arequipa y Cusco.
EE. UU. informa que sismo fue de 6.7
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que el sismo registrado esta tarde en Perú fue de magnitud 6.7, y no de 7.2, como informó el IGP.
Los últimos sismos en Perú
Este nuevo movimiento se suma a una serie de sismos registrados durante los últimos días en distintas regiones del país, entre ellos uno de magnitud 4.8 ocurrido el 19 de agosto, a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en Lima.
Entre el 16 y el 20 de agosto, el IGP reportó movimientos de magnitudes entre 3.4 y 7.2 en zonas de Lima, Junín, Amazonas, Puno, Áncash, Huancavelica, Arequipa y Ayacucho.
La actividad sísmica ocurre después del sismo de magnitud 5.1 registrado el 18 de julio en Chongos Bajo, región de Junín, que dejó seis personas fallecidas y 32 heridas. El movimiento tuvo una profundidad de 24 kilómetros y provocó daños en viviendas, principalmente construidas con adobe y quincha.
De acuerdo con el IGP, aquel sismo estuvo relacionado con la reactivación de la falla tectónica Altos del Mantaro y posteriormente se registraron 12 réplicas.
Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con elevada actividad sísmica. Según el IGP, en el país ocurren cada año alrededor de 400 sismos de magnitud 4.0 o superior, aunque no todos son perceptibles para la población.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.