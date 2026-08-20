Terremoto de magnitud 7.2 sacude Perú

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Terremoto de 7.2 se registra en Perú. Foto: Getty / AFP

Un terremoto de magnitud 7.2 se registró la tarde de este jueves en Coracora, ubicada en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, en Perú, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0568

Fecha y Hora Local: 20/08/2026 13:00:16

Magnitud: 7.2

Profundidad: 108km

Latitud: -14.70

Longitud: -73.78

Intensidad: III-IV Coracora

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas – Ayacuchohttps://t.co/EXEv0iY0Ur — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 20, 2026

El sismo ocurrió alrededor de las 13:00 horas, tiempo local, y tuvo una profundidad de 108 kilómetros, según el reporte del IGP, que añadió que el movimiento alcanzó una intensidad de nivel III-IV en Coracora.

La información sobre posibles daños materiales o personas heridas continúa en proceso de evaluación por parte de las autoridades. Sin embargo, debido a la gran profundidad del sismo, es posible que no se registren afectaciones.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, manifestó a medios locales que hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas heridas en la zona donde ocurrió el sismo.

“La información que se ha recolectado hasta el momento es que la población salió a las calles preocupada, pero no hay impacto” Hernando Tavera, jefe del IGP.

Así se sintió el terremoto de 7.2 en Perú

Videos que circulan en redes sociales muestran cómo se sintió el terremoto de magnitud 7.2 registrado este jueves en la región de Ayacucho. En las grabaciones se pueden apreciar las reacciones de los ciudadanos ante el movimiento telúrico.

Imágenes del terremoto en Cora Cora, Parinacochas. Provincia al sur de Ayacucho, zona cercana a Ica. 7.2 de magnitud. Se sintió fuerte en toda la región. pic.twitter.com/wss5O6b1h1 — Adrián Sarria Muñoz (@AdrianSarriaMu) August 20, 2026

🇵🇪 | AHORA: Primeras imágenes de Ayacucho en Perú tras el sismo de magnitud 7,2 que sacudió la ciudad la tarde del jueves. pic.twitter.com/gZaRvRRwYL — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 20, 2026

ABRAZADOS ANTE TERREMOTO|| El terremoto de 7.2 en Ayacucho con profundidad de 108 km. de profundidad asustó a las familias de dicha región en la sierra del Perú. En imágenes se ven familias abrazadas y en las calles, esperando que no suceda una desgracia.

Al ser un sismo con… pic.twitter.com/uFWYS4gy5i — N60 Noticias (@N60Noticias) August 20, 2026

#ÚLTIMAHORA



‼️🇵🇪Terremoto de magnitud 7,2 sacude Perú



El epicentro estuvo en Ayacucho y se sintió en otras localidades, incluida la capital. pic.twitter.com/usxd7msfhq — RT en Español (@ActualidadRT) August 20, 2026

El sismo también fue percibido en otras zonas del sur de Perú, de acuerdo con reportes difundidos tras el movimiento. Entre las regiones donde se informó que se percibió se encuentran Arequipa y Cusco.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | El fuerte sismo de magnitud 7.2 que remeció Ayacucho también fue percibido en distintas zonas de Arequipa. El movimiento telúrico generó alarma entre la población, que reportó la intensidad del movimiento.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar:… pic.twitter.com/PienyvtRyj — Exitosa Noticias (@exitosape) August 20, 2026

🚨#Urgente| TERREMOTO EN AYACUCHO|| Movimiento de 7.2 de magnitud con profundidad de 108 km. también se sintió en Cusco, donde los estudiantes, profesores y padres de familia han evacuado a zonas seguras dentro de la institución educativa. El epicentro fue en Coracora,… pic.twitter.com/NuTMJUvvax — N60 Noticias (@N60Noticias) August 20, 2026

EE. UU. informa que sismo fue de 6.7

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que el sismo registrado esta tarde en Perú fue de magnitud 6.7, y no de 7.2, como informó el IGP.

Notable quake, preliminary info: M 6.7 – 38 km NW of Upahuacho, Peru https://t.co/1AUHBMgDBp — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 20, 2026

Los últimos sismos en Perú

Este nuevo movimiento se suma a una serie de sismos registrados durante los últimos días en distintas regiones del país, entre ellos uno de magnitud 4.8 ocurrido el 19 de agosto, a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en Lima.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0565

Fecha y Hora Local: 19/08/2026 05:28:02

Magnitud: 4.8

Profundidad: 42km

Latitud: -12.46

Longitud: -77.20

Intensidad: III Lurín

Referencia: 42 km al SO de Lurín, Lima – Limahttps://t.co/RBPQPMfze6 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 19, 2026

Entre el 16 y el 20 de agosto, el IGP reportó movimientos de magnitudes entre 3.4 y 7.2 en zonas de Lima, Junín, Amazonas, Puno, Áncash, Huancavelica, Arequipa y Ayacucho.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0559

Fecha y Hora Local: 16/08/2026 01:51:04

Magnitud: 3.4

Profundidad: 40km

Latitud: -12.60

Longitud: -76.83

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 14 km al SO de Chilca, Cañete – Limahttps://t.co/gcuQpkJYAN — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 16, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0562

Fecha y Hora Local: 17/08/2026 19:51:46

Magnitud: 4.0

Profundidad: 195km

Latitud: -16.31

Longitud: -69.92

Referencia: 39 km al SO de Ilave, El Collao – Punohttps://t.co/5iFmOL8n3e — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 18, 2026

La actividad sísmica ocurre después del sismo de magnitud 5.1 registrado el 18 de julio en Chongos Bajo, región de Junín, que dejó seis personas fallecidas y 32 heridas. El movimiento tuvo una profundidad de 24 kilómetros y provocó daños en viviendas, principalmente construidas con adobe y quincha.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0468

Fecha y Hora Local: 18/07/2026 21:24:34

Magnitud: 5.1

Profundidad: 24km

Latitud: -12.12

Longitud: -75.28

Intensidad: IV-V Chupaca

Referencia: 7 km al S de Chupaca, Chupaca – Junínhttps://t.co/Scs05wHcOw — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 19, 2026

De acuerdo con el IGP, aquel sismo estuvo relacionado con la reactivación de la falla tectónica Altos del Mantaro y posteriormente se registraron 12 réplicas.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con elevada actividad sísmica. Según el IGP, en el país ocurren cada año alrededor de 400 sismos de magnitud 4.0 o superior, aunque no todos son perceptibles para la población.

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