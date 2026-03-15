Papa León XIV pide alto al fuego y abrir vías de diálogo ante la guerra en Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

Papa León XIV. Foto: Reuters.

El Papa León XIV ha llamado de nuevo a la paz y a la apertura de “vías de diálogo” ante la “violencia atroz de la guerra” en Medio Oriente.

Papa León XIV pide alto el fuego ante la guerra en Medio Oriente

Durante el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho en el Palacio Apostólico del Vaticano, el Pontífice expresó preocupación por la situación que atraviesa Medio Oriente y señaló que la violencia ha provocado miles de víctimas y desplazamientos.

El Papa afirmó que el conflicto ha dejado “miles de personas inocentes” muertas y que muchas más se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de los ataques registrados en distintos puntos de la región.

En su mensaje, Papa León XIV hizo un llamado directo a los responsables del conflicto para que se detenga la violencia y se retomen las vías de diálogo.

“En nombre de los cristianos de Oriente Próximo y de todas las personas de buena voluntad, hago un llamamiento a los responsables de este conflicto: ¡Alto el fuego! Es imprescindible reabrir las vías del diálogo” Papa León XIV.

El líder de la Iglesia católica señaló que la violencia no conducirá a los objetivos que buscan las sociedades afectadas por la confrontación.

“La violencia jamás conducirá a la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos” Papa León XIV.

Papa expresa preocupación por la situación en Líbano

El Papa León XIV también hizo referencia específica a la situación en Líbano, país que visitó en diciembre pasado como parte de su primer viaje internacional como Pontífice.

Durante su mensaje, indicó que la situación en ese país representa un motivo de “gran preocupación”.

El líder religioso expresó su expectativa de que existan vías de diálogo que permitan respaldar a las autoridades libanesas en la búsqueda de soluciones a la crisis que enfrenta el país.

“Espero que existan vías de diálogo que puedan apoyar a las autoridades del país en la implementación de soluciones duraderas a la grave crisis actual, en beneficio de todos los libaneses”. Papa León XIV.

Papa envía oración a víctimas de ataques en Medio Oriente

En su mensaje, el Papa León XIV también expresó su cercanía con las víctimas de la guerra en Medio Oriente, en particular con quienes han perdido familiares en ataques registrados en diferentes zonas.

El Pontífice reiteró su oración y solidaridad con las personas afectadas por la violencia en la región.

De acuerdo con su mensaje, algunos de los ataques han impactado instalaciones civiles como escuelas, hospitales y zonas residenciales, lo que ha incrementado el número de víctimas y personas desplazadas.

El Papa concluyó su intervención reiterando su llamado a detener el conflicto y a retomar las conversaciones para buscar soluciones que permitan reducir la violencia en la región.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.