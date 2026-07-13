Muere una persona tras tiroteo en Maine; ICE estuvo involucrado y el FBI investigará
Una persona murió la mañana de este lunes durante un tiroteo en Biddeford, Maine, en un incidente en el que participó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el uso de la fuerza.
El caso ya es investigado por la Policía Estatal de Maine, el Departamento de Seguridad Pública, la Fiscalía General del estado y se prevé la intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Autoridades mantienen abierta la investigación
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado si hubo personas detenidas, agentes lesionados o cuál era el objetivo del operativo en el que participó el ICE.
La Senadora de Maine, Susan Collins, declaró que el FBI continuará con las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte de la persona involucrada.
Ryan Fecteau confirma la muerte de una persona
El presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, quien representa a la ciudad de Biddeford, informó sobre el incidente a través de un mensaje dirigido a la población.
“Esta mañana se produjo un tiroteo en Biddeford. Una persona resultó muerta. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intervino. La Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública se encuentran en el lugar para recabar información y se espera que el FBI también investigue”, señaló.
El legislador indicó que, por ahora, ésa es toda la información disponible y aseguró que compartirá nuevas actualizaciones conforme avancen las investigaciones.
Piden esclarecer el uso de la fuerza
Horas más tarde, Ryan Fecteau emitió un nuevo pronunciamiento en el que lamentó la muerte ocurrida durante el operativo y pidió que las autoridades expliquen las razones por las que se utilizó fuerza letal.
“Nuestra comunidad está conmocionada por este incidente. Nos duele profundamente que alguien haya perdido la vida”, expresó.
Asimismo, señaló que los habitantes de Biddeford y, en particular, las comunidades migrantes, merecen conocer qué ocurrió durante la intervención.
“Merecemos respuestas sobre por qué se utilizó fuerza letal y por qué se llevó a cabo una operación en nuestras calles”, afirmó.
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