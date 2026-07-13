Muere una persona tras tiroteo en Maine; ICE estuvo involucrado y el FBI investigará

GENERANDO AUDIO...

Muere una persona en tiroteo en Maine; FBI investigará. Foto: Getty

Una persona murió la mañana de este lunes durante un tiroteo en Biddeford, Maine, en un incidente en el que participó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el uso de la fuerza.

El caso ya es investigado por la Policía Estatal de Maine, el Departamento de Seguridad Pública, la Fiscalía General del estado y se prevé la intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

#ÚLTIMAHORA | Autoridades de Maine investigan el fallecimiento de un hombre ocurrido durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Biddeford.



El presidente de la Cámara de Representantes estatal, Ryan Fecteau, confirmó la… pic.twitter.com/aXJ7lOxpRk — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) July 13, 2026

Autoridades mantienen abierta la investigación

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado si hubo personas detenidas, agentes lesionados o cuál era el objetivo del operativo en el que participó el ICE.

La Senadora de Maine, Susan Collins, declaró que el FBI continuará con las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte de la persona involucrada.

The shooting in Biddeford requires a full and impartial investigation of what happened. It is my understanding that the Biddeford police have secured the site and that the FBI is investigating. — Sen. Susan Collins (@SenatorCollins) July 13, 2026

Ryan Fecteau confirma la muerte de una persona

El presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, quien representa a la ciudad de Biddeford, informó sobre el incidente a través de un mensaje dirigido a la población.

“Esta mañana se produjo un tiroteo en Biddeford. Una persona resultó muerta. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intervino. La Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública se encuentran en el lugar para recabar información y se espera que el FBI también investigue”, señaló.

El legislador indicó que, por ahora, ésa es toda la información disponible y aseguró que compartirá nuevas actualizaciones conforme avancen las investigaciones.

Piden esclarecer el uso de la fuerza

Horas más tarde, Ryan Fecteau emitió un nuevo pronunciamiento en el que lamentó la muerte ocurrida durante el operativo y pidió que las autoridades expliquen las razones por las que se utilizó fuerza letal.

“Nuestra comunidad está conmocionada por este incidente. Nos duele profundamente que alguien haya perdido la vida”, expresó.

Asimismo, señaló que los habitantes de Biddeford y, en particular, las comunidades migrantes, merecen conocer qué ocurrió durante la intervención.