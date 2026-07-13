Denuncias contra ICE por caso Lorenzo Salgado enfrentarían obstáculos en EE. UU.

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El Gobierno de México presentará denuncias contra ICE por la muerte de Lorenzo Salgado, migrante mexicano fallecido durante un operativo realizado el pasado 7 de julio en el condado de Harris, Texas.

De acuerdo con información presentada en el programa A las nueve en Uno, las acciones legales deberán seguir el procedimiento establecido por las autoridades estadounidenses, ya que la investigación corresponde a instancias de ese país.

El corresponsal de UnoTV en Estados Unidos, Francisco Villalobos, explicó que las denuncias del Gobierno mexicano podrán presentarse ante la Fiscalía del Condado de Harris, las autoridades del estado de Texas y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, debido a que los hechos involucran a agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según lo expuesto, el médico forense del condado de Harris determinó que Lorenzo Salgado murió por impactos de bala, mientras que la investigación permanece en manos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), al tratarse de un caso relacionado con oficiales federales.

¿Cómo procederán las denuncias contra ICE?

Durante su intervención, Villalobos explicó que el Gobierno de México únicamente puede presentar las denuncias ante las autoridades competentes de Estados Unidos, las cuales serán las responsables de determinar si existen elementos para ejercer alguna acción penal.

Las instancias mencionadas son:

Fiscalía del Condado de Harris.

Autoridades del estado de Texas.

Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Asimismo, indicó que cualquier procedimiento judicial tendría que desarrollarse en una corte federal, ya que el caso involucra a agentes federales.

El corresponsal señaló que el FBI encabeza la investigación y, hasta el momento, las evidencias recopiladas no han sido compartidas con autoridades locales ni con el Gobierno mexicano.

Familia de Lorenzo Salgado solicita investigación independiente

Durante el enlace se difundieron declaraciones del hijo de Lorenzo Salgado, quien pidió que se lleve a cabo una investigación independiente y completa sobre los hechos.

Entre las solicitudes planteadas por la familia se encuentran:

La preservación de las evidencias

La devolución del vehículo utilizado por Lorenzo Salgado

La entrega de sus pertenencias personales

De acuerdo con el reporte, los familiares enfrentaron diversos trámites para recuperar el cuerpo del trabajador mexicano, incluso mediante pruebas de ADN para acreditar el parentesco.

Videos contradicen la versión inicial sobre la muerte de Lorenzo Salgado

Tras los hechos ocurridos el 7 de julio, agentes de ICE señalaron inicialmente que Lorenzo Salgado intentó atropellarlos durante el operativo y que el disparo fue realizado en defensa propia.

Sin embargo, posteriormente comenzaron a difundirse videos que, según la información presentada en el programa, muestran que el trabajador mexicano no se encontraba dentro del vehículo al momento en que recibió los disparos.

Estos materiales forman parte de los elementos conocidos públicamente mientras continúa la investigación encabezada por autoridades federales estadounidenses.

Reportan incremento de operativos de ICE en Texas

Villalobos también abordó el desarrollo de operativos migratorios en distintas zonas de Texas.

El corresponsal indicó que, durante la realización de partidos del Mundial 2026 y otros eventos deportivos, no se observaron acciones de ICE dentro de los estadios ni en las zonas destinadas para los aficionados.

No obstante, aseguró que las detenciones continuaron en áreas donde habitualmente se concentran trabajadores hispanos, principalmente durante las primeras horas del día.

Según explicó, estos operativos se han realizado en distintos puntos de ciudades como Houston y Dallas, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la muerte de Lorenzo Salgado.

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