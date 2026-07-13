Trump dará un mensaje a la nación el próximo jueves tras aumento de tensión con Irán

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Donald Trump anunció que ofrecerá un mensaje a la nación el próximo jueves 16 de julio por la noche, en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. El presidente estadounidense informó que su discurso será a las 21:00 horas del Este (19:00 horas del centro de México), aunque no reveló el tema que abordará.

🚨 President Donald J. Trump will be speaking to the nation this Thursday, July 16th, at 9PM EST. pic.twitter.com/21wdwEqFN8 — The White House (@WhiteHouse) July 13, 2026

Trump hablará tras nuevas medidas contra Irán

La expectativa por el discurso aumenta luego de que Donald Trump anunciara que volverá a imponer un bloqueo naval contra Irán y que Estados Unidos aplicará una tasa del 20% a los barcos que crucen el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Estas medidas forman parte de la escalada entre ambos países, en un contexto de tensión que se ha intensificado en los últimos meses.

El último mensaje de Trump

La última vez que Donald Trump ofreció un mensaje televisado a la nación fue el 1 de abril. En esa ocasión presentó su primera explicación pública sobre la guerra con Irán, iniciada el 28 de febrero tras los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel.

Durante ese discurso desde la Casa Blanca, el mandatario defendió la intervención militar y argumentó las razones de su estrategia frente al Gobierno iraní.

El conflicto ha impactado la economía y la política

Desde el inicio de las hostilidades, el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha provocado un aumento en los precios internacionales del petróleo debido a la incertidumbre sobre el suministro energético.

Además, el enfrentamiento también ha tenido consecuencias políticas para Donald Trump, ya que sus índices de aprobación registraron una caída tras el inicio de la guerra.

Por ahora, se desconoce si el mensaje del jueves incluirá nuevos anuncios relacionados con el conflicto, sanciones adicionales o decisiones sobre la política exterior de Estados Unidos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.