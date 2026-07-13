Venezuela entra en fase de reconstrucción; casi 18 mil se quedaron sin casa

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Venezuela inició una etapa de reconstrucción tras los terremotos registrados el 24 de junio, mientras 19 mil 583 personas permanecen en 108 campamentos temporales y 17 mil 907 personas continúan sin vivienda, de acuerdo con el reporte presentado por autoridades venezolanas.

Las cifras oficiales indican que el número de personas fallecidas asciende a 4 mil 490, mientras continúan las labores de rescate en algunas zonas afectadas, principalmente en el estado de La Guaira, donde siguen las tareas para localizar víctimas entre los escombros.

Las autoridades informaron que el número de inmuebles afectados continúa en aumento. Hasta el momento se contabilizan 856 edificios afectados y 190 edificios colapsados, como consecuencia del doble evento sísmico ocurrido a finales de junio y de las réplicas registradas posteriormente.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, ya se han registrado más de mil 220 réplicas, situación que ha provocado nuevos daños en estructuras que habían quedado comprometidas tras los primeros movimientos.

La evaluación de inmuebles es realizada por especialistas del Colegio de Ingenieros de Venezuela y de la Comisión Presidencial para la Habitabilidad, organismos encargados de determinar las condiciones estructurales de viviendas y edificios.

Semáforo de viviendas define quién puede regresar a casa

Como parte del proceso de reconstrucción, las autoridades implementaron un semáforo de viviendas para clasificar el estado de las edificaciones.

El sistema contempla tres categorías:

Etiqueta verde: la vivienda se considera segura y sus habitantes pueden regresar.

la vivienda se considera segura y sus habitantes pueden regresar. Etiqueta amarilla: el inmueble requiere una segunda evaluación y posibles reparaciones antes de ser habitado.

el inmueble requiere una segunda evaluación y posibles reparaciones antes de ser habitado. Etiqueta roja: la construcción presenta daños que representan un riesgo y necesita intervenciones antes de permitir el regreso de sus ocupantes.

Las autoridades aclararon que una etiqueta roja no implica necesariamente la demolición del inmueble.

Explicaron que en algunos casos la clasificación responde a daños localizados que representan un riesgo para quienes transitan por la zona. Un ejemplo es el desprendimiento de una pared exterior, situación que obliga a restringir el acceso hasta concluir las reparaciones correspondientes.

Mientras avanzan las inspecciones, las familias continúan alojadas en los 108 campamentos temporales habilitados por el Gobierno venezolano.

Reconstrucción en Venezuela recibe apoyo internacional

Las autoridades informaron que especialistas de otros países, entre ellos ingenieros provenientes de Japón, participan en estudios del suelo. Este trabajo se concentra principalmente en La Guaira, con el objetivo de determinar las condiciones para futuros proyectos de reconstrucción.

Asimismo, el Gobierno anunció la creación de un fondo de 2 mil millones de dólares destinado a financiar las labores de reconstrucción.

También informó que mantiene conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y solicitó al Banco de Inglaterra la liberación de reservas de oro venezolanas para apoyar las tareas de recuperación.

En materia de ayuda internacional, las autoridades señalaron que los recursos económicos que llegan desde el extranjero se administrarán a través del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), institución encargada de distribuir los fondos destinados a la emergencia.

Además de los apoyos financieros, organismos internacionales participan en el envío de ayuda humanitaria, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas, que colabora en la distribución de insumos.

Las autoridades también informaron que el Programa Mundial de Alimentos prevé apoyar durante tres meses la alimentación de 500 mil personas afectadas por la emergencia.

En paralelo, continúa la actualización diaria de cifras sobre personas fallecidas, lesionadas, viviendas dañadas y familias desplazadas, mientras avanza la evaluación estructural de los inmuebles y el proceso para definir qué viviendas podrán ser habitadas nuevamente y cuáles requerirán trabajos de reparación antes del regreso de sus ocupantes.

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