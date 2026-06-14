Mueren 12 personas tras caída de avioneta de paracaidismo en Misuri
Una avioneta de paracaidismo se accidentó este domingo en Misuri, Estados Unidos, dejando como saldo 12 muertos. El hecho se registró en las inmediaciones de la ciudad de Butler, en el condado de Bates, de acuerdo con información difundida por la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri y autoridades locales de emergencia.
La corporación informó a través de redes sociales que los reportes preliminares señalan que todas las personas que viajaban a bordo de la aeronave fallecieron. Según el comunicado, el total de ocupantes era de 12.
Accidente de avioneta en Misuri ocurrió cerca del Aeropuerto Butler Memorial
La Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri indicó que el accidente ocurrió cerca del Aeropuerto Butler Memorial, ubicado en la ciudad de Butler.
Dennis Jacobs, gerente interino del aeropuerto y director de gestión de emergencias del Condado de Bates, señaló que el sitio del accidente se localiza aproximadamente a 96 kilómetros al sur de Kansas City.
Las autoridades no han dado a conocer información sobre las causas del accidente ni detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió el desplome de la aeronave.
Mueren 11 paracaidistas y un piloto en Butler
La información difundida por las autoridades estatales y locales confirmó que ninguna de las 12 personas que viajaban en la avioneta sobrevivió al accidente.
De acuerdo con un portavoz de la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Bates, entre las víctimas se encontraban 11 paracaidistas y un piloto, quienes viajaban en la aeronave al momento del percance.
La Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri informó que mantiene el seguimiento del caso, mientras las autoridades correspondientes realizan las diligencias relacionadas con el incidente.
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