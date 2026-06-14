Mueren 12 personas tras caída de avioneta de paracaidismo en Misuri

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Avioneta. Foto: AFP / ilustrativa.

Una avioneta de paracaidismo se accidentó este domingo en Misuri, Estados Unidos, dejando como saldo 12 muertos. El hecho se registró en las inmediaciones de la ciudad de Butler, en el condado de Bates, de acuerdo con información difundida por la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri y autoridades locales de emergencia.

🚨Plane Crash – Butler, MO🚨



Troopers are on scene assisting the Butler Police Department & Bates County Sheriff’s Office of a Fatal Plane Crash near the Butler Memorial Airport. At this time reports indicate all occupants (12 total) have perished. Updates to follow. pic.twitter.com/rsAx7GBlQN — MSHP Troop A (@MSHPTrooperA) June 14, 2026

La corporación informó a través de redes sociales que los reportes preliminares señalan que todas las personas que viajaban a bordo de la aeronave fallecieron. Según el comunicado, el total de ocupantes era de 12.

Accidente de avioneta en Misuri ocurrió cerca del Aeropuerto Butler Memorial

La Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri indicó que el accidente ocurrió cerca del Aeropuerto Butler Memorial, ubicado en la ciudad de Butler.

🇺🇸 | URGENTE: 12 personas murieron después de que un avión que transportaba a 11 paracaidistas y un piloto se estrelló cerca del Aeropuerto Conmemorativo de Butler en Butler, Missouri. pic.twitter.com/E4YDbPALI6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 14, 2026

Dennis Jacobs, gerente interino del aeropuerto y director de gestión de emergencias del Condado de Bates, señaló que el sitio del accidente se localiza aproximadamente a 96 kilómetros al sur de Kansas City.

Las autoridades no han dado a conocer información sobre las causas del accidente ni detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió el desplome de la aeronave.

Mueren 11 paracaidistas y un piloto en Butler

La información difundida por las autoridades estatales y locales confirmó que ninguna de las 12 personas que viajaban en la avioneta sobrevivió al accidente.

De acuerdo con un portavoz de la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Bates, entre las víctimas se encontraban 11 paracaidistas y un piloto, quienes viajaban en la aeronave al momento del percance.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri informó que mantiene el seguimiento del caso, mientras las autoridades correspondientes realizan las diligencias relacionadas con el incidente.

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