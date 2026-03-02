Muerte de líder iraní no implica caída del régimen, advierte especialista
La especialista en Medio Oriente Nofret Hernández Vilchis advirtió, en entrevista para el noticiero “A las Nueve en Uno” con los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas y que se trasmite en UnoTV, que la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, no implica necesariamente la caída del régimen, y que el conflicto tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán podría prolongarse más de lo previsto.
Señaló que el pueblo iraní se encuentra “atrapado entre dos fuerzas”: la presión externa por la ofensiva militar y un régimen interno que, pese al golpe, sigue intacto y en proceso de reorganización.
Hernández Vilchis consideró que la escalada abre un escenario incierto con posibles repercusiones regionales y globales, incluido el impacto en rutas energéticas y en el equilibrio entre potencias como China y Rusia. Además, alertó sobre el debilitamiento del derecho internacional y el papel limitado de la ONU ante conflictos donde intervienen potencias con derecho de veto.
