Sólo 27% apoya ataques de EE. UU. contra Irán, revela encuesta

Ataques de Trump son aprobados por menos del 30% de los estadounidenses. AFP

Solo 27% de los estadounidenses apoya los ataques de EE. UU. contra Irán, mientras 56% considera que Donald Trump está demasiado dispuesto a usar la fuerza militar, según una encuesta Reuters/Ipsos realizada del 28 de febrero al 1 de marzo.

El sondeo, aplicado a mil 282 adultos en todo el país y con un margen de error de tres puntos porcentuales, muestra que 43% desaprueba los ataques y 29% no está seguro. Nueve de cada diez encuestados dijeron haber escuchado al menos algo sobre la ofensiva.

Encuesta Reuters/Ipsos mide apoyo a ataques contra Irán

La encuesta se realizó en medio de la escalada militar en Oriente Medio y cerró antes de que el ejército estadounidense informara sobre las primeras bajas en la operación.

Cuatro militares de Estados Unidos murieron durante la campaña. Además, tres aviones estadounidenses fueron derribados en misiones de combate, según reportó el propio ejército, que indicó que fueron alcanzados por error por defensas aéreas kuwaitíes.

Los ataques estadounidenses se llevaron a cabo de forma simultánea con ofensivas de Israel contra Irán.

56% cree que Trump usa demasiado la fuerza militar

El 56% de los encuestados afirmó que Trump está demasiado dispuesto a utilizar la fuerza militar para promover los intereses de Estados Unidos.

Por afiliación política:

87% de los demócratas comparte esa opinión

23% de los republicanos coincide

60% de los independientes también lo considera

Entre los republicanos, 55% dijo aprobar los ataques y 13% los desaprobó. Sin embargo, 42% dentro del partido señaló que sería menos probable que apoyara la campaña si esta conduce a que tropas estadounidenses en Medio Oriente resulten muertas o heridas.

Impacto político y aprobación presidencial

El índice de aprobación presidencial de Trump bajó a 39%, un punto porcentual menos respecto a la encuesta aplicada del 18 al 23 de febrero.

La ofensiva comenzó tres días antes de las primeras primarias de las elecciones intermedias en Estados Unidos, que definirán si los republicanos mantienen la mayoría en el Congreso durante los próximos dos años.

Las encuestas de Reuters/Ipsos han mostrado que la principal preocupación de los votantes es la economía, por encima de los asuntos exteriores.

Preocupación por precios del combustible

El 45% de los encuestados indicó que sería menos probable que apoyara la campaña contra Irán si aumentan los precios del gas o del petróleo en Estados Unidos. Esta postura la comparten:

34% de los republicanos

44% de los independientes

El precio del crudo Brent subió 10% hasta aproximadamente 80 dólares por barril en el mercado extrabursátil el domingo, según operadores. Analistas señalaron que los precios podrían alcanzar los 100 dólares por barril debido al conflicto.

Programa nuclear iraní influye en percepción

Estados Unidos e Israel lanzaron los ataques después de que negociaciones en Ginebra no lograran avances sobre el programa nuclear iraní. Washington exige que Teherán abandone el enriquecimiento de uranio, mientras Irán sostiene que su programa tiene fines civiles.

La encuesta reveló que cerca de la mitad de los encuestados estaría más dispuesta a apoyar los ataques si estos llevaran a Irán a abandonar su programa nuclear. Un tercio de los demócratas comparte esa posición.

