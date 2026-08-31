Video: mujer muere tras ser alcanzada por un rayo en playa de Brasil

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Rayo en playa. Foto: Cuartoscuro

Una mujer de 39 años murió después de ser alcanzada por un rayo mientras caminaba por la playa de Pinheira, en Palhoça, estado de Santa Catarina, Brasil. El hecho ocurrió durante una tormenta la tarde del pasado viernes.

El momento en que la mujer fue alcanzada por la descarga quedó registrado en un video difundido en redes sociales. La víctima caminaba acompañada cuando se detuvo y, aproximadamente cinco segundos después, recibió el impacto y cayó sobre la arena.

Advertencia: el siguiente materíal contiene imagenes sensibles. Se recomienda discreción.

Mujer fue trasladada a un hospital

Personal de Bomberos de Santa Catarina llegó al sitio alrededor de 15 minutos después del impacto y encontró a la mujer inconsciente, con quemaduras en distintas partes del cuerpo.

La persona que la acompañaba ya realizaba maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) cuando llegaron los equipos de emergencia.. Posteriormente, los paramédicos utilizaron un desfibrilador externo automático para intentar reanimarla y después la trasladaron a una unidad de salud en Praia do Sonho.

Mujer murió tras permanecer intubada

En el centro médico, los especialistas continuaron con la atención y la mujer recuperó los signos vitales. Debido a la gravedad de su estado, fue intubada y posteriormente trasladada al Hospital Regional de São José.

El sistema hospitalario regional informó que la víctima permaneció internada en estado grave durante la noche. Finalmente, murió la mañana del sábado.

La Secretaría de Salud de Santa Catarina confirmó el fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer.

Tormentas dejan otras víctimas en Brasil

Las condiciones meteorológicas también provocaron otras muertes en el sur de Brasil. En Santa Catarina, un niño de ocho años murió después de que un árbol cayera sobre su vivienda mientras dormía junto a su hermano de cuatro meses. El bebé y su madre resultaron heridos.

En Rio Grande do Sul, un hombre de 72 años murió después de que su automóvil fuera arrastrado por las inundaciones durante la noche del viernes. Un pasajero de 65 años logró salir del vehículo y fue trasladado a un hospital.

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