Se hunde ferri con 267 pasajeros en Chipre; hay 8 muertos y 17 desaparecidos

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Hundmiento de ferri en Chipre. Foto: AFP

Al menos ocho personas murieron y 17 siguen desaparecidas tras el naufragio de un ferri con 267 personas a bordo frente a las costas de Chipre del Norte, informaron las autoridades locales a medios turcos.

Se hunde ferri en Chipre; hay 8 muertos y 17 desaparecidos

🇨🇾 Imágenes muestran a los pasajeros con chalecos salvavidas sobre el casco volcado de un ferry antes de hundirse frente a Girne, Chipre. Autoridades detienen al capitán y a siete tripulantes mientras la cifra de muertos sube a 8 y buscan a 17 desaparecidos.… — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 30, 2026

Todavía no se han determinado las causas del hundimiento pero un pasajero rescatado declaró a los medios locales que escuchó una explosión en la proa antes de que el navío se volcara.

El capitán de la embarcación fue detenido después de que los supervivientes relataran las deficientes medidas de seguridad a bordo, en especial la falta de suficientes chalecos salvavidas y de asistencia por parte de la tripulación.

“Algunas personas tuvieron que saltar al agua sin salvavidas (…) Fue, literalmente, una lucha por la supervivencia”, declaró Efe Mültici, a CNN Türk.

El ferri transportaba a 267 pasajeros y todavía hay 17 personas desaparecidas, informó la agencia oficial TAK.

Según el primer ministro de la República Turca del Norte de Chipre (RTCN), Unal Ustel, además del capitán del navío también fueron arrestados otros siete tripulantes.

La embarcación volcó poco después de zarpar del puerto de Kyrenia rumbo a la ciudad turca de Tasucu.

Comparten imágenes del hundimiento del ferri, en Chipre

En imágenes retransmitidas por la televisión turca se veía al ferri tras haber volcado, con personas con chalecos salvavidas sobre el casco del barco, de color naranja. Varios barcos de la zona acudieron a prestar asistencia.

Imágenes del interior del catamarán 'Filojet', cubría la ruta entre Kyrenia (Chipre) u el puerto turco de Taşucu.



Al menos ocho personas han muerto, 237 han sido rescatadas y 22 siguen desaparecidas mientras continúan las operaciones de búsqueda.



El ferry transportaba a 267… pic.twitter.com/HDTYJqjzOh — Eric Cartman (@Cartman_Freedom) August 30, 2026

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