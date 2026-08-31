Google Maps quita el Ontario y pasa a Lago América para usuarios estadounidenses, Casa Blanca celebra

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Fotos: AFP/Archivo

La Casa Blanca celebró este domingo el cambio de nombre para usuarios estadounidenses de Google Maps del lago Ontario a Lago América, luego de que Donald Trump decidió unilateralmente modificar el nombre del lago fronterizo entre Estados Unidos y Canadá.

“¡Es oficial! ¡Es LAGO AMÉRICA en Google Maps!”, tuiteó el domingo por la mañana Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca.

President Trump posts that Google Maps changes Lake Ontario to Lake America already!🇺🇸 pic.twitter.com/tVXWXSS21C — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 30, 2026

En medio de una disputa comercial con Canadá, Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para cambiar “inmediatamente” el nombre del “Lago Ontario” a “Lago América”. Esta decisión, que no cuenta con reconocimiento internacional, fue fuertemente criticada por las autoridades canadienses.

El domingo, Trump lanzó una nueva andanada de ataques contra Canadá, en particular sobre su industria automotriz. “No quiero carros canadienses, no quiero partes canadienses, no quiero nada canadiense”, escribió Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

“Es completamente absurdo”, declaró Doug Ford, primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, a ABC News el domingo. “Nadie lo va a llamar Lago América”.

How the Geographic Names Information System (GNIS) Lake Ontario/Lake America name change in the US will appear on Google Maps pic.twitter.com/nFw80TwaqH — News from Google (@NewsFromGoogle) August 30, 2026

En una publicación de blog, Google explicó que cambió el nombre para los usuarios en Estados Unidos para alinearse con las fuentes oficiales del gobierno, específicamente el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) de Estados Unidos.

Los usuarios de la aplicación en Canadá seguirán viendo el nombre “Lago Ontario”, mientras que el resto del mundo verá ambos nombres juntos para designar esta vasta masa de agua, uno de los Grandes Lagos que forman la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En la aplicación de Apple “Maps” el nombre “lago Ontario” permanecía sin cambios hasta este domingo.

Al comienzo de su segundo mandato, Trump ordenó de manera similar que el nombre del “Golfo de México” se cambiara a “Golfo de América”.

La modificación del nombre del lago canadiense-estadounidense se produce en momentos de una renovada ofensiva del republicano contra Canadá, cuya posible anexión ha sugerido repetidamente. Ambos países se encuentran actualmente enfrentados en materia de aranceles.

“Nos han estafado durante décadas, y va a parar”, dijo Trump sobre Canadá en su publicación en redes sociales.

También resaltó el éxito de la planta de Ford Motors en el área de Detroit, y donde está trabajando para ensamblar camionetas F-150. Muchos motores de la F-150 se construyen al otro lado de la frontera en Windsor, Ontario.

Pero Trump ha amenazado con duplicar los aranceles a ese tipo de autopartes hasta el 50%, así como a otros productos canadienses. Canadá ha respondido con aranceles a bienes estadounidenses de entre 15% y 50%.

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