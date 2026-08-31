Noruega despedirá al rey Harald V con funeral este 9 de septiembre

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Foto: Reuters

El rey Harald de Noruega, quien falleció el pasado viernes a los 89 años, será despedido el próximo 9 de septiembre con un funeral que tendrá lugar en la catedral de Oslo, capital del país, tras la cual sus restos serán trasladados a la cripta del castillo de Akershus.

La comitiva fúnebre estará encabezada por el presidente de la Iglesia noruega, Olav Fykse Tveit, con la participación de la obispa de Oslo, Sunniva Gylver, según informó el diario noruego VG, añadiendo que ese día el monarca será recordado con un minuto de silencio en todo el país que comenzará a las 13:00 hora local, dando paso al inicio de acto.

Según lo previsto, la jornada comenzará con un momento privado en la capilla del Palacio Real y, seguidamente, se abrirá la puerta principal del mismo y se disparará una salva de 21 cañonazos desde el castillo de Akerhus.

A continuación, el féretro real será trasladado en procesión hasta la catedral acompañado de sus familiares y representantes del sector público noruego.

Concluida dicha ceremonia tendrá lugar una nueva procesión hasta el castillo de Akerhus, donde se celebrará otro acto privado para la familia del rey fallecido, la realeza europea y algunos jerarcas noruegos.

Finalmente, el rey Harald será enterrado en la cripta del castillo, las banderas a media asta de todo el país serán izadas entonces a máxima altura y el buque real Norge emitirá la señal de un silbato para indicar que el antiguo rey ha dejado al pueblo noruego.

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