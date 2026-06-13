Mujer resulta herida tras ataque de tiburón en playa de Sídney

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Ataque de tiburón en Sídney, Australia. Foto: Getty.

Una mujer resultó gravemente herida tras un ataque de tiburón en una playa de Sídney, Australia. El incidente provocó el cierre preventivo de varias playas de la costa este de la ciudad, mientras las autoridades realizan labores de vigilancia en la zona.

De acuerdo con información difundida por autoridades locales y medios australianos, la mujer, de 35 años, nadaba a unos 30 metros de la orilla de la playa de Coogee, uno de los principales puntos de recreación de la ciudad, cuando fue mordida por un tiburón la mañana del sábado.

Personas que se encontraban en el lugar acudieron en su ayuda y lograron sacarla del agua antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Cierre de playas tras ataque de tiburón en Sídney

Tras el incidente, las autoridades ordenaron el cierre temporal de Coogee Beach, así como de otras playas cercanas, entre ellas Bondi, Bronte, Clovelly, Maroubra y Tamarama.

Los gobiernos locales señalaron que la medida busca proteger a los bañistas mientras se determina si existe algún riesgo adicional en la zona.

El Ayuntamiento de Randwick informó que equipos de salvavidas, embarcaciones y vigilancia aérea fueron desplegados para localizar al tiburón y evaluar las condiciones del área antes de permitir la reapertura de las playas.

Mujer atacada por tiburón recibió atención de emergencia

Los servicios médicos indicaron que la víctima sufrió heridas en brazos y piernas.

Testigos y personal de emergencia le brindaron primeros auxilios en la playa antes de ser trasladada a un hospital de Sídney para recibir atención especializada.

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