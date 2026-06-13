“Mensaje claro para América Latina”: advierte EE. UU. tras muerte de “Niño Guerrero”

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Foto: AFP / Truth Social: Donald Trump

La muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal Tren de Aragua, provocó una nueva advertencia por parte de Estados Unidos hacia los grupos delictivos que operan en América Latina.

Luego de que Washington y Caracas confirmaran que el jefe de la banda venezolana murió durante una operación militar conjunta, un alto funcionario del Pentágono aseguró que el hecho envía un mensaje a las organizaciones criminales de toda la región sobre la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump.

Pentágono asegura que no habrá refugio para grupos criminales

Patrick Weaver, subjefe de gabinete del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que la muerte de “Niño Guerrero” representa una señal directa para las organizaciones ligadas al narcotráfico y al crimen organizado en el continente.

“La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio”, escribió el funcionario en la red social X.

Weaver añadió que el Departamento de Defensa y la Coalición Anticártel de las Américas continuarán con las acciones impulsadas por la administración estadounidense contra las organizaciones criminales transnacionales.

Así fue la operación contra el líder del Tren de Aragua

El presidente Donald Trump informó el viernes 12 de junio que el Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque que calificó como “rápido y letal” contra el líder del Tren de Aragua, en una operación coordinada con autoridades venezolanas. El mandatario incluso difundió un video aéreo en el que se observa una explosión sobre una instalación rodeada de vegetación.

Posteriormente, el gobierno de Venezuela confirmó que durante el operativo hubo enfrentamientos con integrantes de estructuras criminales y que “Niño Guerrero” fue abatido.

¿Qué es el Tren de Aragua?

El Tren de Aragua, originado en Venezuela, ha sido señalado por autoridades de varios países por actividades relacionadas con narcotráfico, trata de personas, extorsión, secuestro y otros delitos transnacionales. Estados Unidos lo designó como organización terrorista y sostiene que la agrupación mantiene operaciones en varios países de América Latina, incluidos Colombia, Perú y Chile.

La muerte de su máximo líder ocurre en medio de una ofensiva más amplia de Washington contra organizaciones criminales consideradas una amenaza para la seguridad regional.

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