Irán enfría expectativas sobre un acuerdo de paz en 24 horas con EE. UU.

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Irán afirma que negociaciones con EE: UU. siguen. Foto: Reuters

La posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en las próximas 24 horas perdió fuerza este sábado, luego de que el gobierno iraní descartara que la firma de un memorando de entendimiento ocurra este domingo, como había anticipado Pakistán, país que funge como mediador entre ambas naciones.

La aclaración surge apenas horas después de que el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, afirmara que ambas partes estaban “más cerca que nunca” de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto que estalló el pasado 28 de febrero y que la firma podría concretarse en un plazo de 24 horas.

Irán pide cautela y descarta una firma inmediata

De acuerdo con la agencia estatal iraní Irna, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, aseguró que aún no existe una fecha definida para la firma del acuerdo.

“Tenemos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma. No será mañana”, declaró el funcionario iraní.

Baqai señaló que la formalización del entendimiento podría ocurrir en “los próximos días”, aunque evitó ofrecer mayores detalles sobre el avance de las conversaciones.

Pakistán había anticipado un acuerdo inminente

Horas antes, el primer ministro pakistaní había informado a través de redes sociales que el proceso se encontraba en su etapa final.

“Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz”, escribió Sharif, quien incluso señaló que Pakistán se preparaba para la firma electrónica del documento y para una ronda posterior de conversaciones técnicas.

Sin embargo, la postura expresada por Teherán muestra que todavía existen aspectos pendientes por resolver antes de que pueda anunciarse oficialmente el fin de las hostilidades.

Negociaciones avanzan en medio de tensiones

Las conversaciones entre Washington y Teherán se mantienen desde hace meses con la mediación de Pakistán, aunque en varias ocasiones han enfrentado estancamientos y episodios de tensión.

La incertidumbre persiste debido a que ambas partes han mantenido intercambios de advertencias mientras continúan las negociaciones.

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