Trump anuncia que acuerdo de paz con Irán se firmará el domingo

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Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el acuerdo de paz con Irán será firmado este domingo y aseguró que, tras la firma, se permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional de energía.

A través de sus redes sociales, Trump informó que está prevista la firma del acuerdo y señaló que la apertura del estrecho de Ormuz ocurrirá de manera inmediata una vez concluido el proceso.

“Está previsto que se firme mañana el acuerdo e inmediatamente después de la firma el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”, escribió el mandatario estadounidense.

Foto Captura de pantalla.

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán incluye tema nuclear

El presidente estadounidense afirmó que el acuerdo contempla que Irán no posea armas nucleares, ya sea mediante desarrollo propio, adquisición o cualquier otra vía.

Trump comparó el entendimiento alcanzado con el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), firmado en 2015, y sostuvo que su propuesta representa una posición distinta respecto al programa nuclear iraní.

Además, aseguró que Teherán ya no busca desarrollar armamento nuclear y afirmó que la relación entre ambos países atraviesa una etapa diferente respecto a administraciones anteriores.

El mandatario también señaló que no habrá transferencias económicas como parte del acuerdo. En ese contexto, hizo referencia a decisiones adoptadas durante los gobiernos de los expresidentes Barack Obama y Joe Biden respecto a la relación con Irán.

Trump reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno iraní dentro del contexto regional de Oriente Próximo y expresó su expectativa de que el proceso avance de manera rápida.

Irán rechaza que la firma ocurra este domingo

Mientras Washington sostiene que la firma se realizará este domingo, el Gobierno iraní aseguró que el documento no será suscrito en esa fecha.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, informó que el Memorándum de Entendimiento negociado en Islamabad no se firmará de manera inmediata y señaló que la fecha exacta aún no ha sido definida.

De acuerdo con Baqaei, la firma podría concretarse en los próximos días, aunque pidió cautela debido a las reservas existentes dentro del proceso de negociación.

El funcionario iraní también indicó que el documento se enfoca actualmente en el fin de la guerra y que, por ahora, no se ha decidido abordar directamente la cuestión nuclear dentro del acuerdo preliminar.

Estrecho de Ormuz y programa nuclear, temas de negociación

Este mismo sábado, el Gobierno de Pakistán, que participa como principal mediador entre Estados Unidos e Irán, informó que ambas partes firmarían digitalmente el acuerdo preliminar durante el domingo.

Sin embargo, las declaraciones de Teherán reflejan diferencias sobre el calendario previsto para la formalización del entendimiento.

El acuerdo preliminar negociado por ambas partes contempla la apertura de un periodo de 60 días de conversaciones sobre el programa nuclear iraní, el estrecho de Ormuz y otros temas vinculados a la relación bilateral.

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