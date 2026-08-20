EE. UU. despliega el portaaviones USS George Washington en Medio Oriente para relevar al USS Abraham Lincoln

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Portaviones de Estados Unidos. Foto: Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Estados Unidos desplegó el USS George Washington en aguas del mar Arábigo para operar en Medio Oriente, mientras el USS Abraham Lincoln continúa su despliegue tras más de 260 días en el mar.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este jueves que el USS George Washington (CVN 73) y la flota que lo acompaña se encuentran “operando en Oriente Próximo”, después de su llegada al teatro de operaciones. En redes sociales, el Ejército estadounidense publicó imágenes del portaaviones mientras atravesaba el mar Arábigo.

U.S. Sailors work on the flight deck of USS George Washington (CVN 73), Aug. 20, as the aircraft carrier transits the Arabian Sea. The George Washington Carrier Strike Group is operating in Middle East during a scheduled deployment after arriving in the CENTCOM theater yesterday. pic.twitter.com/DEkHHukHeI — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 20, 2026

El movimiento ocurre mientras el USS Abraham Lincoln (CVN 72) mantiene un despliegue que, según CENTCOM, supera los 260 días en el mar. El organismo señaló que durante este periodo el grupo de ataque ha realizado 10 mil vuelos de aeronaves y ha empleado 1.5 millones de libras de municiones.

De acuerdo con la información difundida por CENTCOM, el despliegue del USS George Washington forma parte de una operación programada y no se presentó como una medida derivada de una emergencia a bordo del USS Abraham Lincoln.

¿Qué dijo CENTCOM sobre la salud mental en el USS Abraham Lincoln?

Mediante un comunicado, CENTCOM rechazó versiones sobre la situación a bordo del USS Abraham Lincoln. El organismo calificó de falsas las afirmaciones sobre la muerte de siete marineros durante una riña y las versiones que señalaban un aumento reciente en las ideaciones suicidas.

🚫 CLAIM: Over the past 48 hours, multiple media outlets have reported several false claims related to USS Abraham Lincoln's (CVN 72) deployment to the Middle East. One report alleged seven Sailors died in a brawl aboard the aircraft carrier and others have recently suggested a… pic.twitter.com/U1Hg6l1pjN — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 13, 2026

El Mando Central también indicó que ningún miembro del servicio a bordo del portaaviones ha muerto durante el despliegue. Asimismo, señaló que el único marinero que cayó por la borda el 3 de agosto fue recuperado de manera rápida y segura.

En otra declaración, el comandante de CENTCOM, almirante Brad Cooper, destacó el trabajo de la tripulación del USS Abraham Lincoln y señaló que el portaaviones registra una de las tasas más altas de realistamiento de tripulación entre los 11 portaaviones activos de la Marina estadounidense, con 84.4%.

Cooper también señaló que el Lincoln presenta uno de los niveles más bajos de casos relacionados con salud mental entre los portaaviones activos de la Marina de Estados Unidos. En su mensaje, reconoció que los periodos prolongados en el mar representan un reto y destacó que la salud mental requiere atención.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/VDrumI7ZPf — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 16, 2026

¿Cuánto tiempo lleva el USS Abraham Lincoln en el mar?

El USS Abraham Lincoln acumula más de 260 días en el mar, según la actualización de CENTCOM.

El prolongado despliegue también generó cuestionamientos públicos sobre las condiciones de los marineros. El senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, informó en una carta dirigida al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al secretario interino de la Marina, Hung Cao, sobre problemas que, según su comunicación, incluían escasez de suministros básicos, retrasos en el servicio postal y fugas en las cañerías.

Estos señalamientos forman parte de las preocupaciones expresadas públicamente sobre el despliegue, pero CENTCOM ha rechazado las versiones que atribuyen al periodo en alta mar un aumento en las ideaciones suicidas.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el USS Abraham Lincoln?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el lunes un reporte de CNN relacionado con el largo despliegue del USS Abraham Lincoln en el estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense sostuvo que había estado en barcos durante periodos más largos en alta mar y afirmó que personas que conoce a bordo del Lincoln le habían dicho que el portaaviones se encontraba en buenas condiciones de mantenimiento y cuidado.

El despliegue del USS George Washington se produce mientras el Abraham Lincoln continúa sus operaciones y después de que CENTCOM informara que el grupo de ataque mantiene sus actividades en la región.

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