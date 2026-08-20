Nueve horas de asedio: ataque masivo de Rusia deja al menos 16 muertos en Ucrania

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Ucrania derribó 39 misiles balísticos. Foto: AFP.

Un ataque masivo de Rusia dejó al menos 16 personas muertas en Kiev, la capital de Ucrania. El presidente Volodímir Zelenski urgió a una respuesta global ante esta escalada en la guerra.

Misiles balísticos, misiles de crucero y drones impactaron en varios edificios durante nueve horas, entre ellos una unidad departamental, un hospital infantil, almacenes, instalaciones de un complejo militar-industrial, así como un centro de transporte en Kiev y su región. La Fuerza Aérea ucraniana subrayó que derribaron 39 de 44 misiles balísticos.

En Kiev, hubo al menos 15 personas muertas por este ataque masivo de Rusia, de acuerdo con el alcalde Vitali Kitschko, toda vez que otra más falleció en el distrito de Brovari, en las afueras de la capital de Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, subrayó que se trató de un bombardeo que “los rusos lo prepararon durante mucho tiempo”.

En cambio, Moscú afirmó que derribaron 762 drones ucranianos lanzados durante la noche.

Sacan cuerpos de los escombros

Por la mañana, los equipos de rescate ucranianos revisaban los escombros de edificios destruidos. Algunas familias veían cómo sacaban dos cuerpos de un bloque de departamentos.

María Abramova, una residente de 45 años, declaró a la AFP que sonó la alarma de ataque aéreo cuando entró a la habitación de sus hijos. Las detonaciones destrozaron sus ventanas y “casi mataron” a su esposo.

Los misiles de Moscú vuelan a una velocidad de hasta miles de kilómetros por hora, por lo que son capaces de impactar en Kiev a pocos minutos de que se emita una alerta de ataque.

Kiev insiste a aliados para presionar a Rusia para terminar la guerra

En los últimos meses, Ucrania y Rusia han intensificado sus ataques masivos, incrementando el número de muertos civiles.

El ejército ucraniano tiene dificultades para interceptar las salvas de los misiles balísticos, los cuales solo pueden derribar efectivamente con sistemas de defensa Patriot, creados por Estados Unidos.

Kiev ha pedido constantemente a sus aliados más apoyo ante el incremento de la ofensiva rusa, que lanzó una cantidad récord de misiles en julio, según datos de la Fuerza Aérea de Ucrania, analizados por la AFP.

Volodímir Zelenski declaró que “mientras Moscú invierte en misiles balísticos y en la escalada del conflicto, el mundo no siempre responde de manera adecuada a tales ataques”.

Rusia y Ucrania intensifican ofensiva

La última ofensiva rusa provocó que Rumania y Polonia aumentaran sus medidas de seguridad.

Polonia informó que su aviación se movilizó dentro de su espacio aéreo para evitar cualquier incidente relacionado a la guerra y proteger a su población.

En cambio, en Rumania se desplegaron dos aviones caza, usados en misiones de la OTAN, así como un helicóptero rumano para vigilar “objetivos” cercanos a la frontera durante la noche del miércoles.

Un caza F-16 de dicho país destruyó este jueves un dron marítimo a cientos de metros del proyecto de gas “Neptun Deep”, en el mar Negro. Dicho artefacto estaba cargado de explosivos y no provenía de Ucrania, declaró el ministro de Defensa, Radu Miruta.

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