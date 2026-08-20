Trump prepara reducción de aranceles a autos de Canadá del 25% al 15%

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Foto: Getty Images

Estados Unidos y Canadá avanzan en las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial que podría reducir los aranceles a los automóviles, acero y aluminio canadienses, mientras se acerca una fecha límite para evitar nuevas medidas comerciales.

Los principales negociadores de ambos países se reunirán este jueves en Washington por segundo día consecutivo, con el objetivo de concretar un acuerdo que permita reducir los impuestos y las contramedidas arancelarias vigentes desde hace meses.

¿Cuánto bajarían los aranceles a los autos de Canadá?

De acuerdo con una fuente conocedora de las negociaciones, el acuerdo propuesto contempla reducir del 25% al 15% el arancel máximo aplicado a los vehículos fabricados en Canadá.

La propuesta también incluiría una reducción a la mitad de los aranceles estadounidenses sobre el acero y aluminio canadienses, que pasarían a una tasa de 25%.

Las medidas formarían parte de un acuerdo más amplio entre Washington y Ottawa para reducir las tensiones comerciales que han afectado la relación económica entre ambos países.

Negociadores de Canadá y Estados Unidos buscan acuerdo

El ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, tiene previsto reunirse con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, este jueves en Washington.

La negociadora principal de Canadá, Janice Charette, también participará en el encuentro.

LeBlanc y Greer ya se reunieron el miércoles y reportaron avances significativos en las conversaciones, en un intento por alcanzar un acuerdo antes de que Washington pueda aplicar aranceles adicionales a partir del sábado.

Por separado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tiene previsto reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, en la Casa Blanca.

Trump anticipa concesiones arancelarias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que Washington estaría dispuesto a realizar algunas concesiones en materia de aranceles.

El mandatario también sugirió que un eventual acuerdo podría incluir la eliminación de los aranceles canadienses sobre productos estadounidenses.

Las negociaciones se desarrollan mientras ambos gobiernos buscan definir las condiciones comerciales que regirán sus intercambios y evitar una nueva escalada de medidas arancelarias.

El posible acuerdo representaría una reducción significativa para los fabricantes de vehículos que producen en Canadá, al disminuir la tasa máxima estadounidense de 25% a 15%, según la fuente citada por Reuters.

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