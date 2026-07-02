Lluvia de drones y misiles: Rusia lanza el ataque más fuerte contra Ucrania

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El Kiev responderá con otra ofensiva. Foto: AFP.

Rusia perpetró el ataque más fuerte contra Ucrania desde que inició la guerra, al lanzar drones y misiles que dejaron un saldo de 21 muertos y 85 heridos.

De acuerdo con la AFP, las explosiones se escucharon durante la noche en Kiev, la capital ucraniana, prolongándose por varias horas hasta la madrugada. En uno de los barrios afectados, un reportero vio a los equipos de rescate sacando un cuerpo de los escombros.

Las fuerzas aéreas de Ucrania aseguraron que Rusia lanzó 496 drones y 74 misiles entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

8 minutes of air strikes on Kiev ASMR https://t.co/seyNUknjF6 pic.twitter.com/edji4VcrZk — Russians With Attitude (@RWApodcast) July 2, 2026

Los servicios de emergencia alertaron sobre al menos 21 muertos y 85 heridos, entre ellos, dos niños. Las labores de rescate en los escombros seguían hasta la mañana de este jueves.

La AFP señaló que este es el ataque más fuerte que ha lanzado Rusia contra Ucrania desde que comenzó la guerra en febrero del 2022.

Al respecto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que responderán a la ofensiva rusa. Pidió a Estados Unidos que le permita fabricar misiles de defensa antiaérea Patriot para “impedir” más agresiones.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, declaró el próximo viernes como día de luto “en memoria de las víctimas del ataque más masivo del enemigo contra la capital”.

Ataque masivo ruso sobre Kiev deja al menos 20 muertos



El Ejército ruso empleó en el ataque de madrugada 74 misiles y 496 drones, según Kiev. La mayoría de los artefactos fueron neutralizados. Las explosiones sacudieron la capital ucraniana durante horas, dejando al menos una… pic.twitter.com/NqZwXFneXd — DW Español (@dw_espanol) July 2, 2026

Habitantes se trasladan a refugios por bombardeo

Con la reciente ofensiva, los habitantes de Kiev se trasladaron a los refugios, algunos con colchones bajo el brazo.

El metro informó que alrededor de 52 mil personas, entre ellas 4 mil 500 niños, se refugiaron en las estaciones subterráneas, siendo la cifra más alta de los últimos años.

“Nunca había bajado a un refugio, pero hoy lo hice por primera vez”, contó Karina Taran a la AFP.

Kiev Metro during Russia’s overnight airstrike. People take shelter underground from the devastation above. pic.twitter.com/SaIaifxNlS — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) July 2, 2026

Para la mañana de este jueves, algunos residentes salieron de los refugios y notaron que sus departamentos fueron destruidos en el ataque más fuerte que Rusia ha lanzado contra Ucrania.

Así sucedió con Sabina Mambetova, una habitante de 32 años, cuyo apartamento quedó arrasado. Decidió vivir en Kiev tras huir de la ciudad oriental de Kramatorsk por la guerra, indicó a la AFP.

“La mitad del edificio está destruida y el techo ya no existe”, dijo mientras señalaba el espacio donde antes estaba su hogar. “Ha habido muchos ataques antes, pero nunca había sido así”, precisó.

La AFP resaltó que los ataques rusos son cotidianos desde hace cuatro años, por lo que las alertas aéreas forman parte de la vida cotidiana en Ucrania.

Por su parte, el Kiev ha intensificado sus ofensivas en suelo ruso, afectando principalmente al sector petrolero, pese a que tiene menos recursos que su rival.

UCRANIA 🇺🇦



—Algunas imágenes de las consecuencias de los ataques con drones y misiles del ejército ruso anoche contra KIEV pic.twitter.com/dqYKz4Xjpd — HISTORIA Y GEOPOLÍTICA 🌐 (@Geopolitik_2030) July 2, 2026

Rusia amenaza con mantener presión ante posibles sanciones de la UE

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que el bombardeo fue “en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructuras civiles”.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmó que apuntaron a “empresas de la industria militar e instalaciones energéticas”, pese a los daños en los hogares.

KIEV

‼️🔥Destrucción de instalaciones de instalaciones de la industria de la defensa ucraniana🔥‼️ pic.twitter.com/de4uMukIGb — HISTORIA Y GEOPOLÍTICA 🌐 (@Geopolitik_2030) July 2, 2026

A su vez, subrayó que el gobierno ruso seguirá “incrementando la presión sobre el régimen del Kiev para lograr nuestros objetivos establecidos”, cuando le preguntaron sobre la intención de la Unión Europea (UE) de poner nuevas sanciones a Moscú.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, afirmó que propondrá nuevas sanciones contra las “entidades que apoyan al complejo militar-industrial ruso”.

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