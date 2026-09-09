South Park ironiza sobre Trump y cambia su nombre a “South America”

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South Park celebrará una nueva temporada. Foto: Alexandra Wyman|Getty Images|AFP

Los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, anunciaron antes del estreno de su temporada 29, que la serie pasará a llamarse “South America”, en una burla a los cambios de nombre impulsados por el presidente Donald Trump.

“Inspirados por el coraje y el patriotismo de Apple y Google, estamos cambiando el nombre de South Park a South America”, dijeron los creadores de la serie en un comunicado.

Podemos recordar los cambios que ha realizado el presidente Trump en medio de las tensiones comerciales con Canadá donde rebautizó en agosto el lago Ontario, que divide a los dos países, como lago América. Poco después, Apple y Google registraron el nuevo nombre en sus servicios de mapas.

Following their Emmy win for Outstanding Animated Program, South Park is making a big change. Creators Trey Parker & Matt Stone announce:



“Inspired by the bravery and patriotism of Apple and Google, we are changing the name of South Park to SOUTH AMERICA. We especially want to… pic.twitter.com/nRkNaoUSVp — South America (@SouthPark) September 8, 2026

El año pasado, el mandatario también cambió el nombre del Golfo de México por Golfo de América, mientras que este fin de semana sugirió que el estado de Nuevo México debería llamarse Nueva América.

“South America”, la nueva burla de South Park a Trump

Parker y Stone aprovecharon el estreno de la nueva temporada para satirizar las decisiones de Trump y también lanzar críticas contra Google y Apple.

Los responsables de la irreverente producción tampoco dejaron fuera a Paramount Skydance, cuya compañía es matriz de Comedy Central y Paramount+, plataformas donde estrenará la nueva temporada el próximo 16 de septiembre.

El director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, es visto como próximo a Trump.

South Park y sus críticas a políticos y celebridades

La serie animada, que ironiza sobre temas que dividen a la sociedad estadounidense, ha satirizado durante años a políticos y celebridades.

En 2025, la versión caricaturizada de Trump protagonizó el estreno de la temporada 27 en un episodio que lo mostraba en la cama con el diablo y desnudo en el desierto. La representación desató la furia de la Casa Blanca.

South Park debutó en Comedy Central en 1997 y este fin de semana ganó su sexto Emmy al mejor programa animado.

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