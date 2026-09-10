Trump promete 5 mil dólares si republicanos ganan el Congreso

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¿De dónde saldrían los 5 mil dólares del “dividendo Trump”?. FOTO: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar 5 mil dólares a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano mantiene el control del Congreso tras las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

La propuesta fue anunciada este miércoles durante una convención republicana en Dallas, Texas, en momentos en que el partido de Trump busca conservar sus mayorías en el Congreso frente a los demócratas.

Trump aseguró ante sus simpatizantes que el pago estaría condicionado a que los republicanos ganen las elecciones y mantengan el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

“Así que, si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares”, declaró el mandatario durante su intervención.

.@POTUS announces the TRUMP DIVIDEND: If Republicans win both the House and the Senate, because of our tremendous economic success, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States for $5,000 pic.twitter.com/s4orJJGx9d — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 10, 2026

El presidente adelantó que el beneficio llevaría por nombre “dividendo Trump”, aunque no explicó cómo se pondría en marcha ni cuál sería el mecanismo para entregar el dinero a los adultos estadounidenses.

¿De dónde saldrían los 5 mil dólares del “dividendo Trump”?

Durante su discurso, Donald Trump no detalló de dónde provendrían los recursos necesarios para financiar el pago de 5 mil dólares por adulto.

Al referirse a los recursos disponibles, el mandatario se limitó a señalar que Estados Unidos está generando una gran cantidad de dinero.

“Nuestro país está generando muchísimo dinero”, afirmó.

La promesa quedó así ligada al resultado de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que estará en juego el control del Congreso estadounidense.

Trump presentó la propuesta mientras el Partido Republicano enfrenta dificultades en las encuestas frente a los demócratas.

Por ahora, el mandatario no dio más detalles sobre el origen de los fondos ni sobre la forma en que se financiaría o entregaría el llamado “dividendo Trump” en caso de una victoria republicana.

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