Respira, estira y desconecta: 10 rincones de México perfectos para celebrar el Día Internacional del Yoga

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Destinos mexicanos para practicar yoga. Foto: Cuartoscuro

Como cada año, el 21 de junio se conmemora el Día Internacional del Yoga, y para estar conectados con esta fecha te mostraremos 10 lugares en México para que respires y reconectes con tu mente y cuerpo.

Recuerda que México tiene escenarios con playas, selvas, lagunas, bosques que se convierten en refugios para los que buscan bienestar, relajación y también armonía con la naturaleza.

Tulum, Quintana Roo



Entre el mar Caribe y la selva, Tulum se ha consolidado como uno de los principales destinos wellness del país. Imagina tomar tus clases de yoga frente al mar. Insuperable.

Bacalar, Quintana Roo



La tranquilidad de la Laguna de los Siete Colores convierte a Bacalar en un escenario ideal para meditar, practicar yoga y desconectarte del estrés cotidiano.

Isla Holbox, Quintana Roo



Alejado del bullicio y de la gente, Holbox ofrece playas tranquilas, caminatas junto al mar y espacios perfectos para la contemplación.

Mazunte, Oaxaca



Este Pueblo Mágico combina naturaleza, espiritualidad y una fuerte comunidad enfocada en el bienestar. Asimismo, conectarás sí o sí con la naturaleza.

Zipolite, Oaxaca



Otro destino oaxaqueño que te permitirá retirarte a practicar yoga, terapias holísticas y experiencias enfocadas en el equilibrio personal.

Valle de Bravo, Estado de México



Bosques, lagos y montañas crean el entorno perfecto para practicar yoga al aire libre. Tiene una ventaja hay lugares especializados en el bienestar.

Tepoztlán, Morelos



Famoso por la energía especial que posee cada rincón de este Pueblo Mágico, no sorprende que sea uno de los destinos más buscados para escapadas de relajación, meditación y conexión espiritual.

Mineral de Pozos, Guanajuato



Sus paisajes semidesérticos y la tranquilidad de sus antiguas haciendas ofrecen un ambiente ideal para celebrar este Día Internacional del Yoga.

San José del Pacífico, Oaxaca



Enclavado en la Sierra Sur de Oaxaca, este destino destaca por sus bosques entre nubes, vistas panorámicas y una atmósfera perfecta para desconectar del ruido.

Tapalpa, Jalisco



Rodeado de montañas y bosques, este Pueblo Mágico invita a caminar, respirar aire puro y encontrar espacios de calma lejos de las grandes ciudades.

Ixtapan de la Sal, Estado de México

Conectarás con la tradición y lo más profundo de tu ser y del universo, también con la naturaleza y podrás meditar mientras disfrutas de un temazcal, masajes o fisioterapia. Si estás buscando un rinconcito para estar contigo mismo o simplemente disfrutar de otra manera el Día Internacional del Yoga, dale una oportunidad a estos destinos.

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