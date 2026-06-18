La Beca Benito Juárez ya comenzó pagos de junio 2026; quiénes aún esperan el depósito

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de México.

La Beca Benito Juárez continúa con la dispersión de pagos correspondientes a junio de 2026 para estudiantes de bachillerato público de todo el país. Sin embargo, todavía hay alumnos que no han recibido el depósito de mil 900 pesos y deberán esperar hasta la última semana del mes para verlo reflejado en su cuenta.

Cabe recordar que los pagos se realizan de forma escalonada con base en la letra inicial del primer apellido, registrada en la CURP, y el dinero se deposita automáticamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a realizar ningún trámite adicional.

¿Quiénes recibirán al final la Beca Benito Juárez de junio 2026?

Los estudiantes que todavía deberán esperar algunos días para recibir el apoyo económico son aquellos cuyo primer apellido inicia con las siguientes letras:

R: miércoles 24 de junio

miércoles 24 de junio S: jueves 25 de junio

jueves 25 de junio T, U, V, W, X, Y y Z: viernes 26 de junio

Si perteneces a alguno de estos grupos, el depósito de mil 900 pesos llegará directamente a tu tarjeta durante la fecha correspondiente.

🎓 ¡Atención!



📅 Ya está disponible el Calendario de Pago Mayo/Junio para estudiantes. Aplica para las y los beneficiarios de la Beca Universal Benito Juárez de EMS, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca de Apoyo para Transporte "Gertrudis Bocanegra". pic.twitter.com/eBjx29hxIT — DGETAyCM (@DGETAyCMOFICIAL) June 17, 2026

Calendario completo de pagos de junio 2026

Este es el calendario oficial de dispersión para este bimestre:

Lunes 15 de junio: A y B.

A y B. Martes 16 de junio: C.

C. Miércoles 17 de junio: D, E y F.

D, E y F. Jueves 18 de junio: G.

G. Viernes 19 de junio: H, I, J, K y L.

H, I, J, K y L. Lunes 22 de junio: M.

M. Martes 23 de junio: N, Ñ, O, P y Q.

N, Ñ, O, P y Q. Miércoles 24 de junio: R.

R. Jueves 25 de junio: S.

S. Viernes 26 de junio: T, U, V, W, X, Y y Z.

Las autoridades aclaran que no es necesario acudir el mismo día a retirar el dinero, ya que el recurso permanecerá disponible en la cuenta bancaria.

¿Cómo inscribirse a la Beca Benito Juárez?

La Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior está dirigida a estudiantes inscritos en escuelas públicas de bachillerato o preparatoria.

El registro se abre en periodos específicos anunciados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y, por lo general, se solicita:

CURP del estudiante

Comprobante de inscripción escolar

Identificación oficial del padre, madre o tutor, en caso de ser menor de edad

Datos de contacto actualizados

Las convocatorias se publican a través de los canales oficiales del programa.

¿Habrá pago en el bimestre julio-agosto?

No. Los estudiantes no reciben depósito correspondiente al bimestre julio-agosto, ya que ese periodo coincide con las vacaciones escolares de verano.

El apoyo económico se entrega únicamente durante los meses en que hay actividades académicas y el siguiente depósito se reanuda con el inicio del nuevo ciclo escolar, conforme al calendario oficial que emitan las autoridades educativas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.